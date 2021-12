Govern i FGC firmen el contracte programa fins al 2026 per preparar un futur traspàs de Rodalies

Jordi Puigneró @ep





El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró ; el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, i la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Martà Subirà, han signat aquest dilluns el contracte programa per al període 2022-2026, que estableix les bases per a un possible traspàs de Rodalies més enllà del 2026.





El document recull també una previsió de les inversions que es realitzaran fins al 2030 i apunta que a partir del 2026 es treballarà per assumir la gestió de Rodalies al conjunt de Catalunya.





Durant l'acte de signatura del contracte programa aquest dilluns, Puigneró ha celebrat que la firma permet a FGC sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona “amb més intensitat per vertebrar altres parts del territori”.





"La signatura d´aquest contracte és un dels projectes més rellevants per transportar-nos cap a la Catalunya del futur", ha assenyalat Puigneró.





Subirà, per part seva, ha explicat que el nou document prepara l'empresa "per fer un salt endavant molt més potent" i ha mostrat l'aposta de FGC per ser la punta de llança dels canvis en la mobilitat a Catalunya.





Giró ha assenyalat que l'acord "aporta seguretat a la viabilitat de FGC" i que permet planificar les necessitats i prioritats de l'empresa en els propers cinc anys.





APORTACIONS PREVISTES





L'acord preveu que FGC rebi 2.007,68 milions d'euros en cinc anys, 973 dels quals són traspassos directes de la Generalitat i la resta provenen de l'Autoritat del Transport Metropolirà (ATM), d'ingressos propis i de partides extraordinàries per als serveis de Lleida i Barcelona-Vallès.





A més de servir per a les inversions previstes per a aquest període --que està previst que sumin 46 milions de viatges a l'any--, haurien de posar també les bases per assolir els 250 milions de viatges el 2030 i superar els 425 milions després del 2030.





Les aportacions de la Generalitat parteixen de la mitjana del contracte programa 2017-2021 --175 milions d'euros-- amb un creixement anual del 3,1%.





Per part seva, les aportacions de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es calculen "segons el marc pressupostari acordat".





Les previsions passen per recuperar el 2022 l'activitat que hi havia al 2019 i estimant un creixement anual del 3,1%.





2022-2026





Les principals inversions previstes per al període 2022-2026 inclouen el nou servei de la línia Barcelona-Vallès, que permetrà incorporar 15 trens nous i assolir la capacitat màxima possible.





A més, també es preveu la creació de la connexió ràpida entre l'aeroport de Barcelona i la ciutat.





Finalment, estan incloses les inversions per posar en marxa la línia entre Lleida i Manresa, el 2024, i el Tram del Camp de Tarragona, el 2025.





LLARG TERMINI





El contracte apunta els projectes estructurals de territori que van més enllà del 2026, per la qual cosa preveu una aproximació de les dates dels principals projectes que té FGC amb la vista posada al fet que puguin realitzar-se a partir del 2030.





Els plans a llarg termini de FGC després del 2026 inclouen posar en funcionament el nou servei Llobregat-Anoia, amb 25 milions de viatges nous, abans del 2027.





El mateix any hauria d'entrar en servei la connexió de la línia Llobregat-Anoia amb la Barcelona-Vallès entre la Plaça Espanya i Gràcia --amb 60 milions de nous viatges--.





Finalment, a partir del 230 haurien d'acabar les obres de desdoblament de la línia Barcelona-Vallès (amb 150 milions de nous viatges) i del Metro del Delta del Llobregat que connectarà Sant Boi de Llobregat amb Castelldefels (amb 25 milions de nous viatges) ; en tots dos casos el projecte constructiu ja està en marxa.





L'empresa també té la vista posada a oferir serveis d'alta velocitat entre Catalunya i el sud de França a llarg termini.