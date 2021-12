Trapero, el major més adorat per l'independentisme i que després va ser menyspreat

Josep Lluís Trapero @ep





El Major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero , ha estat destituït aquest dilluns després d'haver ocupat la màxima responsabilitat al cos durant dues etapes: entre el 2013 i el 2017, i des del mes de novembre del 2020 fins a l'actualitat, participant en la resposta dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils , i dirigint els Mossos durant l'1-O pel qual va ser jutjat i absolt. Trapero ha estat el més gran preferit pels independentistes per no haver ordenat càrregues el dia del referèndum, però els mateixos que el van encimbellar, han cavat la seva tomba.





Nascut a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) el 1965, es va formar a l'Escola de Policia de Catalunya el 1989, va començar com a agent el 1990, i el 2006, es va llicenciar en Dret a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), encara que va completar els seus estudis amb un postgrau en Seguretat Pública i cursos en criminalitat informàtica, blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.





Va assumir el rang de més dels Mossos el 18 d'abril del 2017 quan presidia la Generalitat Carles Puigdemont , si bé ja era aleshores el comissari en cap del cos, un càrrec que ocupava des del 2013, on va arribar de la mà del llavors conseller Ramon Espadaler .





ATEMPTATS BARCELONA I CAMBRILS





El Major dels Mossos d'Esquadra va ser el màxim responsable operatiu del cos durant els atemptats d'agost del 2017, moment en què va ser elogiat per la seva serenitat i contundència durant les seves compareixences en rodes de premsa.





Durant el judici del 17-A a l'Audiència Nacional, Trapero no va ser citat com a testimoni, però va acudir de públic i, després de conèixer-se la sentència condemnatòria, va felicitar els agents per la feina feta durant l'atemptat i per la investigació que va permetre la decisió condemnatori.





DESTITUCIÓ I ABSOLUCIÓ





Després de guanyar notorietat pública amb la gestió dels atemptats, Trapero va tornar al focus mediàtic els dies previs a l'1-O perquè es va començar a qüestionar quin seria el paper dels Mossos d'Esquadra per evitar la votació.





Per complir el mandat judicial d'evitar el referèndum, Trapero va ordenar a la policia catalana requisar urnes i material als col·legis electorals i tancar-los, encara que va demanar proporcionalitat i que imperés "la contenció i la mediació de cara a contribuir a facilitar el manteniment de la pau" social i la convivència", evitant l´ús de la força si hi havia una presència massiva de persones.





D'aquesta manera, els Mossos van requisar urnes i van tancar escoles on no hi va haver resistència, però no van actuar als centres on hi havia un gran nombre de persones evitant el pas dels agents, a diferència de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que sí que van carregar contra els manifestants.





Aquesta actuació dels Mossos juntament amb la de les protestes del 20 de setembre pel registre a la Conselleria d'Economia, va provocar que tres dies més tard del referèndum, el 4 d'octubre, Trapero fos citat per l'Audiència Nacional com a investigat per un presumpte delicte de sedició i el 28 d'aquell mateix mes va ser destituït en aplicació del 155.





A partir d'aquell moment, Trapero va desaparèixer de l'escena pública i fins i tot va rebutjar l'oferiment del llavors president de la Generalitat, Quim Torra , de tornar a comandar els Mossos després de l'aixecament del 155 perquè va considerar que no seria convenient per a la policia catalana assumir aquesta responsabilitat davant de la seva situació judicial. L'independentisme mai no va perdonar aquesta negativa.





En el judici a la cúpula dels Mossos a l'Audiència Nacional, Trapero va defensar l'actuació del cos, es va desvincular del projecte independentista i va assegurar que es va oferir per aturar Carles Puigdemont després de la declaració d'independència , i finalment va ser absolt l'octubre del 2020 .





RESTITUCIÓ AL CÀRREC





El 12 de novembre de 2020, l'exconseller d'Interior, Miquel Sàmper , va comunicar a Trapero la seva restitució com a màxim responsable de la policia catalana, i aquesta vegada sí que va acceptar.





Les eleccions del 14 de febrer del 2021 van llançar un canvi al Govern i van situar el republicà Pere Aragonès al capdavant de la Generalitat i, després d'acordar-ho amb Junts, aquests partits van intercanviar diverses de les conselleries que havien dirigit fins aleshores, una d'elles, la d'Interior que en aquest mandat està en mans d'ERC.





Així, Aragonès va situar els comandaments de la Conselleria d'Interior a l'advocat i l'exalcalde de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Joan Ignasi Elena.





En iniciar la seva funció, Elena va explicar diversos canvis dins de la Conselleria i va subratllar que, entre altres, el llavors Major dels Mossos d'Esquadra seguiria al càrrec.





El 15 de juliol, diversos mitjans de comunicació van publicar que el més gran va visitar i va mantenir reunions al Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional i la Zarzuela "sense coneixement de la Conselleria d'Interior ni del cap dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer", i darrere seu el cessament ha sobrevolat l'actualitat informativa, malgrat que al seu moment fonts d'Interior ho van desmentir.





MANIFESTACIONS INDEPENDENTISTES





Un altre dels temes polèmics que han envoltat els Mossos aquests últims mesos amb què haurà de bregar el nou cap dels Mossos ha estat el seu paper en les manifestacions independentistes i les acusacions judicials contra manifestants.





El Govern d'Aragonès va decidir no personar-se contra manifestants si no hi ha prou proves per acreditar l'autoria de lesions d'agents dels Mossos, cosa que ha provocat les crítiques de l'oposició perquè creu que estan desemparant la policia catalana.





Els Mossos d'Esquadra han estat al focus de la polèmica i fins i tot han generat discrepàncies entre ERC i Junts sobre com ha de ser el model policial o la utilització de projectils de foam , mentre que la CUP ha demanat, directament, un model de seguretat pública diferent.





Per aquest motiu, el 21 de juliol d'aquest any es va aprovar la proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi al Parlament de Catalunya sobre el model policial, presentada per ERC, Junts, la CUP i els comuns. va escollir com a presidenta de la comissió la líder de la CUP a la Cambra, Dolors Sabater , el diputat Pau Morales (ERC) com a vicepresident i la diputada Mercè Esteve (Junts) com a secretària.