Setmana clau per a Policia i Guàrdia Civil: es decideix el futur de la 'Llei Mordassa' i dels seus salaris

Aquesta setmana és clau tant per a la Guàrdia Civil com per a la Policia Nacional: al Congrés, entre aquest dimarts i dimecres, es debatrà sobre els salaris d'aquests treballadors i sobre la comunament anomenada 'Llei Mordassa' .





Així, a la primera reunió parlamentària es debatrà sobre el sou dels uniformats, ja que aquests demanen que s'equiparin els d'altres cossos autonòmics. I ho faran a proposta del Partit Popular, que ha estat qui ha aconseguit abordar la tramitació d'una Proposició de Llei Orgànica de Retribucions de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.





Cal assenyalar que aquest tema sorgeix arran d'una proposta que es va signar el març del 2018. En aquell moment, es va arribar a un acord d'equiparació de salari entre els sindicats i les associacions que representen la Policia i la Guàrdia Civil amb el ministre d'Interior Juan Ignacio Zoido.





Després de la moció de censura, va ser Fernando Grande-Marlaska qui va haver d'encarregar-se d'igualar els salaris, no obstant encara avui queden punts per discutir i és precisament del que parlaran al Congrés aquesta setmana.









D'altra banda, en una altra reunió parlamentària els polítics debatran sobre la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana, anomenada popularment 'llei Mordassa'. Els cossos de seguretat s'han manifestat en contra de les propostes fetes pel govern central, explicant que des del seu punt de vista els deixa desprotegits i els desfavoreix, deixant mal parats també i a conseqüència als ciutadans en general.





Així, aquesta setmana i amb l'opinió de la Policia i la Guàrdia Civil sobre la taula, parlaran sobre la remodelació d'aquesta llei. Cosa que s'hauria d'haver fet ja la setmana passada però que finalment es va posposar.





