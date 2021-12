La Comissió Europea prohibirà la venda o el lloguer d'habitatges de baixa qualificació energètica

Habitatges /@EP





La Comissió Europea vol reforçar la seva normativa pel que fa a sostenibilitat. Així, està treballant en noves mesures que vol aplicar a partir del 2022, encara que algunes, com les que esmentarem a continuació, trigaran anys a entrar en vigor.





Entre les noves normes, s'hi inclou la d'exposar al carburant dels vehicles per carretera al mercat d'emissions de CO2 , encara que això es vol aplicar de cara a l'any 2026. Així doncs, en cas que això passi els carburants patiran un increment de preu.





D'altra banda, des de Brussel·les pretenen prohibir tant el lloguer com la venda d'habitatges que tinguin baixa qualificació energètica. Amb això, tenen l'objectiu que els propietaris reformin els seus habitatges per convertir-los en uns de més eficients i sostenibles.





En aquest cas, la nova norma sobre habitatges s'aplicaria d'aquí a vuit anys, per la qual cosa els propietaris comptarien amb un marge ampli per fer els canvis a casa seva. De cara al 2030, tots els edificis residencils hauran de tenir una qualificació energètica F com a mínim. Si no és així, no es podran vendre ni llogar.





Pel que fa als edificis públics, ja que fins ara parlàvem de privats, aquests hauran de tenir la qualificació energètica F abans del 2027; per al 2030 hauran de comptar amb la qualificació E. No obstant això, no hauran de fer reformes els edificis religiosos o històrics, ja que aquests queden exclosos de la norma.





Pel que fa als certificats, cal assenyalar que el rang més baix és la lletra G, que suposa un consum del 125% més que la mitjana. La F és entre el 110 i el 125% i l'E entre el 100 i el 110%. Així, el rang més eficient és l'A++, que consumeix un 30% menys que la mitjana.