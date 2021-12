Salvador Illa dóna negatiu a la PCR i no haurà de seguir aïllat

Salvador Illa /@EP





El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha donat negatiu a la PCR a què es va sotmetre aquest dilluns en conèixer que la presidenta balear, Francina Armengol, té Covid-19, ja que van menjar junts dissabte durant el Congrés Extraordinari dels socialistes catalans, celebrat a Barcelona.





Illa ho ha anunciat aquest dimarts en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press, en què ha explicat que no s'haurà de confinar, seguint els protocols vigents a Catalunya --a partir de dijous sí que s'hauran de confinar els contactes estrets de positius independentment que estiguin o no vacunats--.





Ha estat aïllat fins a obtenir el resultat de la PCR, i les autoritats sanitàries li han indicat que no cal el confinament perquè per ara no és vigent, encara que continuarà mantenint la "màxima prudència" i prioritzant la seva participació telemàtica els propers dies.