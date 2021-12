El Reial Madrid suma un altre positiu per Covid-19

Isco Alarcón /@EP





La setmana passada el Reial Madrid anunciava que Modric i Marcelo havien donat positiu en Covid-19. Després de realitzar proves PCR a la resta de jugadors de la plantilla, quatre noms més s'havien sumat a la llista: Asensio, Rodrygo, Bale i Lunin. Ara cal incorporar Isco, que ha donat positiu en un test que es va fer aquest dilluns.





El malagueny va causar baixa en la darrera trobada perquè, encara que havia donat negatiu als tests, presentava mal de coll i els seus fills tenien símptomes de refredat. Així, aquest dilluns va acudir a les instal·lacions del Reial Madrid, on se li va fer un test d'antígens i una prova PCR, i va donar positiu a la primera.





Encara que encara no es coneixen els resultats de la PCR, l'entitat blanca té clar que sortirà que Isco és positiu en coronavirus. Així, entre els contagiats amb el virus i les baixes per lesió o sanció, Ancelotti comptarà amb nou homes menys per enfrontar-se a l'Athletic en el partit avançat corresponent a la jornada 21 de la competició domèstica.





I és que encara que Modric donés negatiu a l'última prova que se li va realitzar, tot apunta que és un altre fals negatiu. El migcampista continua amb símptomes i, per tant, continuarà aïllat a casa seva i l'entrenador no podrà comptar amb ell.