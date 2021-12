​Naturgy avança en digitalització: ampliarà i millorarà el seu canal online de relació amb el client

Naturgy es troba en un profund procés de transformació digital dels seus negocis i processos, que també s'està implantant a l'atenció al client, amb l'objectiu de simplificar les gestions i millorar l'experiència del client amb la companyia.





Amb aquest criteri, la multinacional energètica ha redissenyat el seu espai digital d'atenció al client i l'ha convertit en un canal de comunicació més complet i àgil, dirigit a clients i no clients, amb un entorn més amigable, senzill i intuïtiu, en línia amb el nou posicionament de la companyia basat en el propòsit Transforming Together.





Els clients de Naturgy poden trobar a la nova Àrea Clients digital tot el que necessiten per estar al dia dels seus contractes, fer seguiment de les seves sol·licituds en línia i consultar l'estat de les seves gestions en tot moment. A més, les noves funcionalitats incorporades simplifiquen el procés de moltes gestions. Entre les novetats més destacades, hi ha l'elecció del dia de pagament de la factura, el pagament immediat de factures pendents o l'alta d'un subministrament nou. Els clients també poden calcular la potència necessària i gestionar-ne el canvi.





El nou espai digital també ofereix un simulador del cost de la instal·lació de plaques fotovoltaiques i una opció que permet veure quina tarifa s'adapta millor a les vostres necessitats. Però sens dubte, la gestió més revolucionària és la de permetre el pagament de factures amb criptomonedes, com a bitcoins, sent a més la primera energètica a implantar aquest sistema de pagament.





Naturgy també ha incorporat el seu assistent virtual Pepe, que acompanya en tot moment el client per ajudar-lo a resoldre les necessitats de principi a fi, així com WhatsApp com a canals d'atenció. A més, ha creat un espai per a no clients, on aquests poden conèixer quina tarifa d'energia és la que més s'adapta a les seves necessitats, i realitzar la contractació en línia de serveis com el de reparacions urgents.





Amb aquest nou impuls dels seus canals digitals, Naturgy segueix treballant per millorar l'atenció als clients, amb els quals també es relaciona a través del telèfon, el correu electrònic i les xarxes socials, o en centres físics amb atenció presencial.





NOUS MODELS DE COMUNICACIÓ DIGITAL AMB CLIENTS





El tercer trimestre del 2021, la captació digital de Naturgy a Espanya es va multiplicar per 3,5 respecte al mateix període de l'any anterior, alhora que es va consolidar el pla digital amb partners i agències.





De la mateixa manera, destaca l'increment de visites als canals digitals durant l'any passat, amb un augment del 29%, i el nombre de clients registrats a l'Àrea Clients, que han augmentat més d'un 30% previ al nou espai digital.





Addicionalment, cal destacar que el web de Naturgy ha registrat més de 12 milions de visites fins al tercer trimestre del 2021 i més de 3 milions d'accessos a la seva App de clients, aconseguint oferir informació rellevant a més de 150.000 usuaris mitjançant el seu assistent virtual Pepe.