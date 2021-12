AMBici, el nou servei de bicicleta metropolitana, surt a concurs públic

El nou servei metropolità AMBici posarà a disposició dels ciutadans fins a 2.600 bicicletes elèctriques i 236 estacions d’estacionament, la meitat de les quals (com a mínim) tindran punt de recàrrega elèctrica mentre que la resta seran energèticament autònomes per poder operar el sistema d’ancoratges mitjançant plaques fotovoltaiques.









AMBici arribarà a 15 municipis metropolitans: l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels.







“Des de l’AMB, celebrem un pas important per fer realitat el nou servei de bici pública metropolitana, l'AMBbici, que veurà la llum el proper any 2022 i que suposarà un punt d’inflexió per a l’ús de la bicicleta a la metròpolis. Aquest nou servei, liderat per l’AMB i gestionat per TMB a través d’un operador privat, reafirma el compromís per seguir avançant cap a una mobilitat molt més sostenible i menys contaminant. La bicicleta juga un paper clau”, explica el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda.





Per la seva banda, Laia Bonet, presidenta de TMB, ha situat el projecte de bicicleta metropolitana dins l’aposta per esdevenir “referent en mobilitat sostenible, tal com ens hem marcat al Pla estratègic 2025, i fer-ho des d’una clara vocació de servei públic. Facilitarem la mobilitat personal amb bicicletes de tecnologia avançada com un complement a l’operació de les dues grans xarxes de transport collectiu, la de metro i la d’autobusos, que han de continuar sent troncals en la mobilitat a la metròpolis Barcelona”.





Aquest passat dimecres, TMB ha aprovat la licitació, a través de la societat Projectes i Serveis de Mobilitat (PSM), del contracte d’implantació, manteniment i gestió del servei de bicicleta pública metropolitana de Barcelona. La documentació relativa al concurs, amb un pressupost base de 60,8 milions d’euros, ja està publicada al perfil del contractant de TMB.





Aquest concurs públic obert té l’objectiu d’adjudicar la installació i explotació del servei a un operador privat durant un període de vuit anys. La contractació engloba el subministrament, l’operació, el manteniment i la redistribució de les bicicletes, així com la plataforma de gestió, l’atenció a l’usuari i altres elements complementaris.





El termini de presentació d’ofertes s’acaba a mitjans de febrer del 2022 i està previst que l’adjudicació del contracte es porti a terme a principis del mes de juny de l’any vinent.

El servei començarà a operar durant el darrer trimestre del 2022 en alguns municipis, i el desplegament conclourà durant el primer trimestre del 2023.





Per al finançament, l’AMB espera comptar amb els fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a més de les aportacions dels ajuntaments metropolitans on s’implanti el servei.





ESTRATÈGIA METROPOLITANA DEL PMMU 2019-2024





Aquest nou servei metropolità, que recull l’experiència de l’e-Bicibox i pren el Bicing com a referent per fer un servei més potent, s’emmarca en l’estratègia metropolitana del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) 2019-2024, el full de ruta de les polítiques de mobilitat de la metròpolis de Barcelona per als pròxims anys, i del Pla d’actuació metropolità (PAM) 2019-2023.





PREVEÏDOR GLOBAL DE MOBILITAT





TMB operarà el nou servei a través d’una societat del grup, PSM, dins de la línia establerta en el seu Pla estratègic 2025 de constituir-se en proveïdor global de mobilitat sostenible i posar en marxa nous serveis a l’àrea de Barcelona que siguin complementaris a l’operació de les dues grans xarxes de transport collectiu, la de metro i la d’autobusos.