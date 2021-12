Melendi actuarà l'1 de juliol de 2022 al Palau Sant Jordi de Barcelona

El cantautor Melendi actuarà l'1 de juliol del 2022 al Palau Sant Jordi de Barcelona per presentar el seu últim disc, 'Likes i cicatrius', com a part d'una gira per Espanya que arrenca el 7 de maig a Múrcia.





Segons han informat en un comunicat la promotora The Project, les entrades per al concert de Melendi s'han posat a la venda aquest dimarts.





El març del proper any, el cantant també iniciarà una gira a Mèxic que ja compta amb tres dates confirmades.