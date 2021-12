Cepsa i Endesa s'alien per crear la xarxa de recàrrega elèctrica ultraràpida més gran d'Espanya i Portugal

Directius de Cepsa i Endesa /@EP





Cepsa i Endesa han signat un acord per desenvolupar la "major xarxa" de recàrrega elèctrica ultraràpida a la carretera d'Espanya i Portugal amb instal·lacions que permetran als usuaris restaurar el 80% de la bateria dels seus vehicles elèctrics al voltant de 10 minuts, han anunciat aquest dimarts les dues companyies.





La xarxa que desplegarà Cepsa, amb punts de recàrrega de 150 quilowatts situats a tots els corredors i principals vies de comunicació, s'unirà als 75 punts de recàrrega ultraràpids que té instal·lats Endesa X a 25 ubicacions a Espanya.





Els clients de Cepsa i Endesa podran utilitzar tots els carregadors públics d'ambdues companyies a través de les seves plataformes digitals ('apps'), per la qual cosa seran totalment interoperables, destaquen les dues empreses.





Els clients de Cepsa podran gaudir des de principis de 2022, a través de la seva pròpia 'app' mòbil, dels prop de 2.800 punts de recàrrega (ultraràpida, ràpida i semiràpida) que Endesa X té desplegats a ciutats, vies de comunicació ia zones rurals.





PROPOSTA COMERCIAL DE MOBILITAT



En el marc d'aquesta aliança també s'estableix que ambdues empreses col·laboraran en el desenvolupament d'una proposta comercial de mobilitat elèctrica perquè els usuaris puguin tenir a la seva disposició "una solució integral que cobreixi les seves necessitats de recàrrega, tant en l'àmbit d'accés públic com en l'àmbit de la recàrrega vinculada”.





El ceo de Cepsa, Philippe Boisseau, ha destacat que "aquesta aliança suposa un pas rellevant no només per a les dues companyies, sinó que és una fita destacada per a la transició energètica a Espanya i Portugal".





Mentrestant, el conseller delegat d'Endesa, José Bogas, ha subratllat que "les col·laboracions entre empreses són fonamentals per accelerar projectes i ser més útils per a la societat", alhora que ha assenyalat que aquesta col·laboració ajuda a "frenar els efectes del canvi climàtic".