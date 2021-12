CaixaBank AM obté el Segell EFQM 500 pel model de gestió d'empresa

@EP





CaixaBank Asset Management (AM) ha obtingut Segell EFQM 500, concedit pel Club Excel·lència en Gestió, juntament amb EFQM, pel seu model de gestió d'empresa, segons un comunicat de l'entitat aquest dimarts.





Aquest model de gestió "ha d'estar caracteritzat per tenir molt present a la seva estratègia l'excel·lència, la innovació i la sostenibilitat" com a base de l'organització.





El director general de CaixaBank AM, Juan Bernal, ha assegurat que el guardó avala "la gestió excel·lent, innovadora i sostenible" i que certifica haver aconseguit l'objectiu de complir la visió per al 2021 del pla estratègic.





Per la seva banda, el director de serveis EFQM del Club Excel·lència en Gestió, Alfredo Millán, ha assenyalat el “paper exercit per la direcció, desenvolupant una cultura organitzacional que ha permès un canvi transformacional del model de negoci”.





Segons l'entitat, la proposta de valor de CaixaBank AM es caracteritza per oferir solucions d'inversió que busquen aconseguir una rendibilitat sostenible en el temps, així com un servei de qualitat i atenció al client.





També ha destacat la gran capacitat per desenvolupar aliances amb terceres gestores per brindar una proposta més global i especialitzada.