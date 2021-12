Raquel Sánchez defensa "l'autonomia" de la Generalitat per implantar restriccions contra el Covid-19

Raquel Sánchez /@EP





La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defensat aquest dimarts l'"autonomia" de la Generalitat per adoptar noves mesures davant l'escalada de contagis de coronavirus, després que aquest dilluns l'Executiu català anunciés la intenció d'implantar-lo nou el toc de queda d'1 a 6 hores des de divendres, per això demanarà l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC).





"La Generalitat, evidentment, té autonomia per adoptar aquestes decisions", ha assenyalat la titular de Transports en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, després de ser preguntada per una valoració sobre l'anunci, i en què han detallat que també tancaran el lleure nocturn, limitaran les reunions socials a un màxim de 10 persones i restringiran aforaments de restauració, comerç, gimnasos i activitats culturals i esportives.





Raquel Sánchez ha mostrat el seu “respecte total i absolut” perquè, al seu parer, cada comunitat autònoma “ha de valorar i veure quines són les mesures que aportaran més seguretat a la població”.





A més, ha valorat positivament que es celebri aquest dimecres al Senat la Conferència de Presidents per analitzar la situació i que cada autonomia "en base a la seva realitat pugui fer aportacions", però "per descomptat posant en valor la cogovernança i la cooperació institucional".





Tot i això, no ha entrat a valorar si es plantegen mesures que ja havien eliminat per a l'àmbit dels transports compartits, però sí que ha afirmat que "estan preparats" per prendre mesures si fossin necessàries. Alhora, ha assenyalat que "és aviat" per pronunciar-se en aquest sentit: "Deixem que demà se celebri aquesta Conferència de Presidents".





ELECCIONS CYL



Sobre la convocatòria d'eleccions a Castella i Lleó i l'absència del president Alfonso Fernández Mañueco a la inauguració de l'AVE a Galícia, en què estava prevista que pugés al tren a Zamora, Raquel Sánchez ha sostingut que és "una llàstima que no hi pogués estar" on tocava ser ahir, celebrant aquesta posada en marxa de l'AVE”.





"No és una bona notícia", ha lamentat la ministra socialista, que ha emfatitzat que Espanya necessita estabilitat a les institucions en aquest moment en què s'està travessant sisena onada del coronavirus.





Així, ha afegit a Mañueco el cessament dels consellers de Ciutadans perquè "no s'entén que al mig d'aquesta onada" hagi cessat la consellera de Salut, Verónica Casado.