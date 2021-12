Detingut un home per un presumpte atropellament mortal a una dona de 90 anys a Artesa de Lleida

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home de 52 anys com a presumpte autor d'un atropellament mortal a una dona de 90 anys a Artesa de Lleida (Lleida).





Al detingut, veí d'Artesa de Lleida, se li investiga per un presumpte homicidi per imprudència greu, un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol i d'omissió del deure d'auxili, han informat els Mossos d'Esquadra aquest dimarts en un comunicat.





Segons la policia catalana, a les 19.15 hores un cotxe va atropellar la dona quan caminava pel marge dret de la via, de forma reglamentària, i el conductor del vehicle infractor no es va aturar per auxiliar-la i va fugir.





La persona ferida va quedar inconscient en el camí i sense cap assistència, i la reduïda visibilitat provocada per la boira feia molt difícil veure la víctima.





Un altre conductor la va localitzar i va contactar amb els serveis d'emergència, que van traslladar la dona ferida molt greu fins a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va morir hores després.





Durant la reconstrucció de l'accident, els investigadors van comprovar que el vehicle, després de l'atropellament, va circular per la zona reservada als vianants fins a xocar contra un arbre.





Hores després els agents van aconseguir localitzar i detenir, a Artesa de Lleida, el conductor que presumptament va causar l'accident i van comprovar que presentava símptomes evidents de trobar-se sota l'efecte de l'alcohol.





Segons els Mossos, el detingut va donar 1,07 per mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat i també va donar positiu, indiciàriament, en amfetamines.





El vehicle que conduïa l'arrestat tenia danys compatibles amb els indicis recollits al lloc de l'accident.