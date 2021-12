La Generalitat presenta una querella contra Casado per les declaracions sobre el català

Pablo Casado @ep





El Govern ha presentat una querella davant del Tribunal Suprem contra el líder del PP, Pablo Casado , per les seves declaracions sobre el català a l'escola, en què va dir que a Catalunya els professors tenen instruccions de no deixar anar any els nens que parlen en castellà.





Ho ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa posterior al Consell Executiu la portaveu del Govern, Patrícia Plaja , que ha acusat Casado de mentir amb aquestes declaracions i d'acusar els professors catalans de ser responsables de delictes d'incitació a l'odi i a la violència .





"Hi ha línies vermelles que no es poden traspassar i si es traspassen trobaran el Govern de la Generalitat combatent-les", ha assegurat.