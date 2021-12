Les comunitats de veïns de Catalunya podran acordar instal·lar plaques solars per majoria simple

El Govern ha aprovat aquest dimarts un decret llei pel qual les comunitats de veïns de Catalunya podran acordar instal·lar sistemes d'eficiència energètica o d'energies renovables per majoria simple.





Edifici @ep





Aquest decret modifica una part del Codi Civil català dedicada a la propietat horitzontal, i té l'objectiu de "facilitar acords" a les comunitats de veïns per instal·lar sistemes que redueixen el consum energètic, com aïllar les façanes o renovar la fusteria, o utilitzar energies renovables com les plaques fotovoltaiques, ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja , en roda de premsa posterior al Consell Executiu.





Fins ara, el Codi civil català preveia que les comunitats de veïns poguessin prendre tres tipus de decisions sobre obres per majoria simple: per suprimir barreres arquitectòniques o instal·lar ascensors; per a millores en habitabilitat, accessibilitat o seguretat; i obres necessàries per a les infraestructures comunes.





Aquest canvi a la norma vincula tots els amos en una comunitat però el Govern ha afegit un "límit per protegir els propietaris més vulnerables" que no estiguin d'acord amb la decisió si la despesa de les obres supera el 75% del pressupost anual de la comunitat, una vegada restades les subvencions o els ajuts que la comunitat pugui rebre per a les obres.





FONS EUROPEUS I EMISSIONS





Amb aquest decret, el Govern pretén "incentivar la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l'autoconsum" a edificis comunitaris (el 74% a Catalunya), atès que els fons europeus Next Generation inclouen el finançament de projectes de transició ecològica.





Catalunya rebrà en total 186 milions d'euros d'aquests fons i preveu dedicar-ne 32,57 a subvencionar instal·lacions d'autoconsum energètic, i el Govern calcula que això podria beneficiar uns 25.000 habitatges.





El parc d'habitatges de Catalunya representa el 10,6% de les emissions de diòxid de carboni a la comunitat, i més del 80% de les qualificacions energètiques corresponen a les lletres E, F o G, quan, en comparació, una millora fins la qualificació A suposaria un estalvi mitjà del 89% en el consum.





El decret, aprovat a proposta de la Conselleria de Justícia, també prorroga per a tot el 2022 la possibilitat que les reunions i acords de les comunitats de veïns puguin prendre's de manera telemàtica, cosa que es va autoritzar arran de la pandèmia de coronavirus i ara es manté donat l'augment de contagis.