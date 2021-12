Brussel·les amplia la indicació de remdesivir per prevenir la progressió de la Covid en pacients d'alt risc

Remdesivir @ep





La Comissió Europea ha aprovat una variació de l'Autorització de Comercialització Condicional de remdesivir , comercialitzat per Gilead Sciences com a 'Veklury', per incloure els adults que no requereixen oxigen suplementari i que tenen un risc més gran de progressar a estadis més greus de la Covid -19.





Aquesta decisió segueix a la recomanació positiva del Comitè de Medicaments d'Ús Humà (CHMP, per les sigles en anglès), el comitè científic de l'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les sigles en anglès), d'ampliar la indicació del remdesivir el passat 17 de desembre.





“ A mesura que les taxes de COVID-19 tornen a augmentar i sorgeixen noves variants com l'Omicron, necessitem eines eficaces com 'Veklury' per tractar les diferents fases de la malaltia ”, ha afirmat el doctor Roger Paredes, cap del Departament de Malalties Infeccioses i de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa Hospital Universitari Germans Trias I Pujol de Badalona.





"Ara podem utilitzar aquest medicament per ajudar a evitar que els pacients d'alt risc progressin cap a una malaltia més greu, fins i tot quan no requereixin oxigen, així com continuar utilitzant Veklury com una eina clau en el tractament de la malaltia greu. Aquesta darrera aprovació també contribuirà a alleujar part de l'impacte sobre els sistemes sanitaris, que ja estan sotmesos a una pressió important per la càrrega de COVID-19", explica.





La decisió de la Comissió Europea està recolzada pels resultats d'un assaig de fase 3 aleatoritzat, doble cec i controlat amb placebo per avaluar l'eficàcia i la seguretat d'un cicle de tres dies de remdesivir d'administració intravenosa per al tractament de Covid- 19 pacients no hospitalitzats amb alt risc de progressió de la malaltia.





Aquesta indicació ampliada a la UE se suma a l'autorització de comercialització condicional de remdesivir anterior que permet el tractament de COVID-19 en adults i adolescents (de 12 anys a menys de 18 anys i amb un pes mínim de 40 kg) amb pneumònia que requereixi oxigen suplementari (oxigen de baix o alt flux o altre tipus de ventilació no invasiva) a l'inici del tractament.





"La ràpida actuació de la Comissió Europea atén la necessitat de comptar amb tractaments eficaços que puguin utilitzar-se en una fase més primerenca de la malaltia per poder ajudar les persones amb COVID-19 a tot Europa", ha expressat el doctor Merdad Parsey, Director Mèdic de Gilead Sciences.





"A mesura que aprenem més sobre com progressa la malaltia de la COVID-19, un antiviral com Veklury pot tenir un impacte significatiu si s'utilitza a les primeres fases de la malaltia. Com a estàndard d'atenció antiviral per als pacients hospitalitzats amb COVID-19 , estem orgullosos del paper que Veklury segueix exercint a la primera línia de la pandèmia, i creiem que ara podrà ajudar més pacients a disminuir el temps de recuperació del COVID-19 a Europa”, afegeix.





A Europa, el fàrmac està indicat per al tractament de la malaltia per COVID-19 en adults i adolescents (de 12 anys a menys de 18 anys i que pesin almenys 40 kg) amb pneumònia que requereixen hospitalització i amb risc de progressió de la malaltia. 'Veklury' està contraindicat en pacients que són al·lèrgics a 'Veklury' o a qualsevol dels seus components.