El passaport Covid caducarà als nou mesos si no es rep la tercera dosi

Sanitari prepara una vacuna /@EP





La Comissió Europea ha anunciat que la validesa del passaport Covid serà de nou mesos si no es rep la tercera dosi . Així, per viatjar per la Unió Europea serà essencial a partir del febrer haver rebut una tercera punxada (dues en el cas dels vacunats amb Janssen) si s'han superat els nou mesos des que es va completar la pauta de vacunació.





Així ho han informat mitjançant un comunicat, en què han explicat que consideren essencial rebre la dosi de reforç una vegada superats els sis mesos des de la segona dosi . Tot i això, deixen tres mesos de marge perquè els sistemes sanitaris de cada país tinguin temps suficient per administrar les dosis de reforç.





Des de la Comissió Europea asseguren que "les noves regles garantiran que les restriccions es basen en la millor evidència científica disponible com a criteris objectius". I és que diuen que "la coordinació continuada és essencial per al funcionament del mercat únic i proporcionarà claredat als ciutadans de la UE en l'exercici del seu dret a la lliure circulació".





Així, expliquen que "el certificat COVID digital de la UE és una història d'èxit de la UE i segueix facilitant un viatge segur per als ciutadans de la Unió Europea durant aquests temps de pandèmia. Fins ara, es van emetre 807 milions de certificats a la UE. El certificat COVID digital de la UE ha establert un estàndard mundial: ja s'han unit al sistema 60 països i territoris dels cinc continents”.





No obstant això, veient que la immunitat de les vacunes disminueix passats els sis mesos i que la protecció contra la variant Òmicron no és suficient amb només dues dosis, han pres la decisió de posar data de caducitat a aquest document.





D'altra banda, la Comissió Europea ha indicat que es refereixen a l'ús del passaport Covid-19 per viatjar, cosa que consideren essencial. Per contra, deixen en mans dels Estats decidir si volen aplicar-lo o no en altres àmbits com el de l'hostaleria.