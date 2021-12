El toc de queda ha estat avalat anteriorment tant pel Constitucional com pel Suprem

Barcelona amb el toc de queda @ep





La Generalitat ha anunciat aquesta setmana que tornarà a implantar el toc de queda des de divendres a causa de la intensa propagació d'òmicron, la nova variant del coronavirus. Ara ha de demanar el vistiplau del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) , que pot comparar la situació actual amb altres de semblants i que compta amb resolucions tant del Tribunal Constitucional --que va validar aquestes restriccions a la mobilitat al segon estat d'alarma - com del Tribunal Suprem .





Va ser dilluns quan la portaveu del Govern, Patrícia Plaja , va anunciar que tornarien a limitar reunions socials a un màxim de 10 persones tant a l'interior com a l'exterior, que tancarien l'oci nocturn a partir de divendres i que tornarà a implantar-se el toc de queda de 1 a 6 de la matinada. Atès que afecta drets i llibertats, necessita l'aval del TSJC.





Però la mesura compta amb resolucions de pes, i la més important és la sentència del Tribunal Constitucional (TC) relativa al segon estat d'alarma. Els magistrats consideraven ajustada a Dret la limitació de la circulació de persones en horari nocturn; la restricció d'entrada i sortida de persones en comunitats i ciutats autònomes o en àmbits territorials inferiors; així com la limitació de la permanència de grups de persones tant en espais públics/privats com a llocs de culte.





En el cas de la limitació de la llibertat de circulació de persones en horari nocturn, el tribunal concloïa que “ha de reputar-se com una mesura adequada per combatre aquella evolució negativa de la pandèmia, ja que es va fer front a una situació de risc que havia estat detectada com afavoridora dels contagis, la de les trobades socials produïdes en aquelles hores de la nit del temps anterior a l'estat d'alarma”.





A parer seu, va ser una mesura "proporcionada a la consecució d'un fi constitucionalment legítim i d'interès general per a la comunitat social com era el de la preservació de la vida".





EL CAS ARAGONÈS





Aquesta resolució del TC analitzava la mesura dins del marc de l'estat d'alarma, per això la situació és comparable només en part amb l'actual en què el Govern ha deixat la capacitat d'aplicar restriccions sanitàries a les comunitats autònomes, que en tot cas han de comptar amb la ratificació dels Tribunals Superiors autonòmics o en última instància de la Sala Tercera del Suprem.





I és aquí on el Govern pot mirar per buscar referències més actuals, ja que l'agost d'aquest any aquesta Sala Tercera va ratificar l'Ordre de la Conselleria de Sanitat del Govern d'Aragó per la qual --per un període de 15 dies-- es adoptaven mesures de limitació de la mobilitat en horari nocturn entre la 1 i les 6 del matí als municipis d'Osca, Jaca, Monzón i Barbastro, per raons de salut pública per a la contenció del rebrot de coronavirus.





En una sentència de 19 folis, els magistrats van estimar el recurs presentat pel Govern d'Aragó contra la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de la comunitat del 26 de juliol passat pel qual es denegaven les mesures sol·licitades. El Suprem ha considerat que les mesures "es troben justificades per raons de salut pública i davant de la necessitat d'evitar la propagació de la pandèmia existent".





Els magistrats, a més, han afegit que la Llei de Salut Pública d'Aragó "permet l'aplicació de mesures restrictives de drets fonamentals" amb l'objectiu de "contenir el risc i protegir la salut pública".





LA NEGATIVA DE TENERIFE





No obstant això, al mes de juliol, aquesta mateixa Sala Contenciosa Administrativa del Suprem desestimava el recurs de cassació interposat pel Govern de Canàries contra la interlocutòria pel qual el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) canari va vetar que es pogués imposar el toc de queda entre les 0.30 i les 6 hores a l'illa de Tenerife, o subsidiàriament, als municipis d'aquesta illa amb una taxa superior d'incidència Covid superior a 100 casos per 100.000 habitants.





El Suprem va considerar que el TSJ canari va adoptar la seva decisió de forma raonada, i coincidia amb aquest que mancava de justificació la limitació de la llibertat de circulació proposada en vista de les circumstàncies concurrents a l'illa de Tenerife. Per això concloïa que aquesta mesura restrictiva no era proporcional.





EL RAONAMENT PER BALEARS





Un mes abans, al juny, el Suprem avisava en una sentència per la qual aixecava el toc de queda a les Balears, que aquest tipus de mesures restrictives de drets adoptades per les comunitats autònomes un cop aixecat l'estat d'alarma, per ser tan severes i extensives, requeririen una llei específica que els doni cobertura i els presti la suficient seguretat jurídica.





Aquest suggeriment apareixia en dues de les resolucions dictades pel Tribunal Suprem en relació amb les restriccions per Covid-19 una vegada s'ha aixecat l'estat d'alarma, malgrat que totes dues coincideixen a validar, en termes generals, que la Llei de 1986 de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública poden servir per limitar alguns drets fonamentals en relació amb la situació sanitària.





Tot i això, els magistrats exigien una justificació per part dels governs autonòmics que "estigui a l'alçada de la intensitat i l'extensió" de les restriccions que s'acordin. Aquestes premisses ja s'incloïen en la resolució del passat 11 de maig que va rebutjar el recurs del Govern Canàries contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de no validar el tancament perimetral de les illes, i s'hi incidia en la sentència que aixecava el toc de queda a les Canàries. En totes dues s'al·ludia a més a la conveniència de comptar amb una llei específica per afrontar la pandèmia que aconsegueixi "la màxima seguretat jurídica".