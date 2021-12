Espanya bat rècord de suïcidis amb gairebé 4.000 el 2020; el 14,1% es produeixen a Catalunya

El 2020, el darrer any del que es tenen dades, es van suïcidar al voltant d'11 persones cada dia a Espanya. En total, van ser 3.941 els ciutadans que van perdre la vida per aquesta raó l'any passat. La xifra més alta de què es té constància des que es van començar a registrar les causes de mort el 1906.





Manifestació per la prevenció del suïcidi /@EP





Des de l' Observatori del Suïcidi a Espanya de la Fundació Espanyola per a la Prevenció del Suïcidi, que van ser els que es van fer ressò de les dades publicades per l'INE, van assenyalar que esperaven una disminució de suïcidis el 2020 de la mateixa manera que havien baixat les xifres de mort per altres causes externes com ara els accidents de trànsit o els homicids com a conseqüència del confinament.







Tot i això, els suïcidis no només van augmentar en un 7,4% (270 defuncions) respecte al 2019 sinó que, tal com hem esmentat, van superar tots els registres històrics del nostre país en diverses estadístiques.





ESPANYA REGISTRA LES PITJORS DADES EN SUICIDIS DES DE 1906





Com assenyalàvem, els 3.941 suïcidis produïts el 2020 és la xifra més alta registrada al nostre país. Però no és l'únic rècord que, lamentablement, es va batre pel que fa a aquesta causa de mort.









D'altra banda, segons les xifres publicades per l'INE, es van treure la vida 2.938 homes i 1.011 dones, sent aquesta la primera ocasió en què se suïciden oficialment més de 1.000 dones en un sol any.







Però a més, també és la primera vegada que Espanya arriba als 14 suïcidis de nens menors de 15 anys. I el 2020 es van treure la vida set nens i set nenes que tenien menys d'aquesta edat, duplicant la xifra registrada el 2019.





ELS SUICIDIS, LA SEGONA CAUSA DE MORT ENTRE LA JOVENTUT





El grup d'edat següent que apareix a les estadístiques és el de 15 a 29 anys. En aquest cas, per darrere dels tumors (que van causar 330 defuncions el 2020), el suïcidi és la segona causa de mort entre la població jove. En total, van ser 300 les persones entre 15 i 29 anys que es van treure la vida l'any passat.





Però com no podia ser d'altra forma, ateses les xifres, els suïcidis han augmentat també en altres grups d'edat. Tant és així, que entre les persones més grans de 80 anys la xifra ha crescut un 20% respecte a l'any anterior.







Finalment, el suïcidi es va situar com la principal causa de mort no natural a Espanya, sent 2,7 vegades més que les que van provocar els accidents de trànsit, 13,6 vegades més que les que es van produir per homicidis i havent aproximadament 90 vegades més morts per suïcidi que per violència de gènere.





EL 14,1% DELS SUICIDIS ES VAN PRODUIR A CATALUNYA





Pel que fa als suïcidis per comunitats autònomes, no totes van registrar el 2020 més que l'any anterior. Així, al País Basc, per exemple, les morts per suïcidi van créixer un 30% respecte del 2019. En canvi, a les Illes Balears van disminuir més d'un 10%.









Pel que fa a Catalunya, aquesta comunitat autònoma va registrar el 14,1% del total dels suïcidis produïts a Espanya. Van ser, segons recull Idescat, 556 defuncions per aquesta causa externa.





Com és lògic pel nombre d'habitants de cada província, la majoria es van produir a Barcelona. Així, aquesta província va registrar el 2020 un total de 388 suïcidis. Tarragona, per la seva banda, va notificar 82 defuncions per aquesta causa, Girona 62 i Lleida 24. I del total de morts per suïcidi a Catalunya, 414 van ser homes i 142 dones.





Taula d'Idescat. /@Idescat





ES PRODUEIXEN 80.000 INTENTS DE SUÏCIDI A L'ANY





Tornant una altra vegada a les xifres generals d'Espanya, des de l'INE van indicar que l'increment més gran de suïcidis es va produir a l'agost (34%), encara que també van augmentar força al febrer (28,2%).





No obstant això, aquest increment podria ser més gran tant aquests mesos com la resta de mesos de l'any. I és que els experts en la matèria afirmen que per cada suïcidi es produeixen 20 intents més. És a dir, a Espanya hi ha al voltant de 80.000 intents de suïcidi cada any.





Però a més de tota la gent que tracta de treure's la vida, per diferents raons i de diferents formes, però no ho aconsegueix, hi ha altres ciutadans que sí que aconsegueixen suïcidar-se però que no se sumen a aquests registres. I és que els professionals apunten que algunes morts per suïcidi són mal atribuïdes a morts per caiguda o ofegament.