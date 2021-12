Aragonès nega falta de confiança en Trapero

Pere Aragonés /@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat aquest dimarts la destitució del gran dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, perquè creu que cal obrir una "nova etapa" al cos policial i ha negat que es degui a una falta de confiança a l'excap de la policia catalana.





En una compareixença al Palau de la Generalitat, ha assegurat que la decisió del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, de destituir Trapero i renovar la direcció dels Mossos compta amb el seu “suport i complicitat”.





"Tenim l'oportunitat d'obrir una nova etapa sobre la base de nous lideratges", i impulsant un relleu generacional, ha assegurat el president català, que ha destacat que aquesta nova etapa aconseguirà un augment d'agents als Mossos.





Considera que "després d'anys convulsos" cal fer front als nous reptes dels Mossos amb un nou equip i amb una direcció que sigui coral més enllà de qui sigui el cap del cos.





També ha agraït a Trapero la feina feta i ha assegurat que volen seguir "comptant amb la seva experiència, ara amb una nova direcció del cos", i en ser preguntat per si la seva destitució es deu a una falta de confiança, ho ha negat i ha argumentat que, si fos així, no ho haurien mantingut al càrrec quan es va constituir el Govern i ERC va assumir per primera vegada la Conselleria d'Interior.





"Tots els agents dels Mossos tenen la nostra confiança. Sí que considerem que aquest equip ho podrà afrontar amb energies renovades i amb aquesta visió de futur necessària", ha afegit.