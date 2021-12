Els registres corroboren un dia més l'esgotament de l'erupció de La Palma

La Palma @ep





Els registres que recopilen diàriament els científics sobre l'erupció del volcà ' Cimera Vella ' de La Palma corroboren una jornada més l'esgotament del procés que va començar el 19 de setembre, per la qual cosa resten quatre dies per poder donar el fenomen per finalitzat sempre que no hi hagi variacions a les dades.





Així ho ha posat aquest dissabte de manifest la directora de l' Institut Geogràfic Nacional (IGN) i portaveu del comitè científic del Pevolca, Carmen López, durant la roda de premsa celebrada després dels comitès Científic i Director amb el director tècnic del Pevolca, Rubén Fernández.





" Els observables, tant directes en superfície com procedents dels sistemes de vigilància, corroboren els signes esgotament del procés eruptiu encara que no es descarta un possible repunt d'activitat volcànica ", va exposar López.





Aquí, va afegir que actualment hi ha episodi de deformació local que requereix el seu seguiment sense observar-se variacions a la resta de dades.





"Per dir que el procés eruptiu que va començar el 19 de setembre està finalitzat, les dades s'han de mantenir als nivells actuals durant quatre dies", ha observat.





Per la seva banda, el tremor està a nivell del soroll de fons i la sismicitat, que és de baixa magnitud (inferior a 2,3 mbLg), està en nivells molt baixos a totes les profunditats.





Pel que fa a les deformacions, López va apuntar que no hi ha tendències a les estacions de la xarxa, excepte una deformació local a l'estació de Jedey que va començar el dia 19 i que després d'assolir el màxim de vuit centímetres ha revertit parcialment.





Per la seva banda, el director tècnic del Pevolca, Rubén Fernández, va comentar que el nombre de persones albergades en hotels és de 547, fet que suposa nou menys que ahir.





D'aquestes, 384 es troben a Fuencaliente, 70 a Los Llanos de Aridane i 93 a Breña Baja. Es manté en 43 el nombre de persones dependents allotjades a centres sociosanitaris.