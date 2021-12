Amb gairebé un 90% de vacunats, a Catalunya hi ha més ingressats a l'UCI que fa un any

UCI Covid-19 @ep





El 21 de desembre del 2020 a Catalunya es van registrar 980 positius, amb una velocitat de propagació del virus en 1,52 i amb una pressió hospitalària a l'alça: hi havia 1.623 persones ingressades a planta i 327 a l'UCI , una xifra inferior que la que s'ha registrat el mateix dia de 2021.





El risc de rebrot se situava als 366 i es van sumar 40 morts més a la llista de defuncions. Aquestes dades són de fa just un any, quan la població catalana encara no estava vacunada i, just un any després, amb el 90% de població immunitzada - el 85,5% dels majors de 16 anys-., l'escenari torna a ser semblant.





Aquest dimarts, 21 de desembre de 2021, Catalunya ha notificat 11.428 contagis més en les últimes 24 hores -10.448 més que fa un any- , segons informa la Conselleria de Salut de la Generalitat a través de la seva pàgina web.





A més, les últimes 24 hores s'ha registrat 68 morts -28 més que fa just un any-, i el risc de rebrot aquest dimarts està en 1.250, 884 punts superior a fa just un any.







Pel que fa als pacients ingressats actualment, la xifra se situa en 1.313 - 310 menys que fa un any- i un total de 340 pacients es troben ingressats en unitats de cures intensives (UCI) de centres públics i privats - 13 més que fa un any-.





La velocitat de reproducció de la malaltia (rt) se situa aquest 21 de desembre de 2021 a 1,67, mentre que fa un any estava a 1,52.