Rússia amenaça amb una resposta 'tecnicomilitar' contra Occident

Vladimir Putin @ep





El president Vladimir Putin ha amenaçat aquest dimarts amb una resposta "tècnic-militar" al que Rússia percep com a moviments amenaçadors d'Occident , fet que marca una nova escalada de retòrica enmig de les tensions en curs de Moscou amb els països occidentals sobre Ucraïna .





Els països occidentals han expressat aquestes setmanes la seva preocupació la concentració militar russa a prop d'Ucraïna i les pors d'una invasió russa del seu aliat. Moscou nega planejar una invasió a Ucraïna i acusa l'OTAN liderada pels Estats Units d'amenaçar-ne la seguretat en expandir la seva presència a prop de les fronteres russes.





" Si els nostres col·legues occidentals continuen amb la postura òbviament agressiva, prendrem les mesures tecnicomilitars de represàlia apropiades i reaccionarem amb duresa a les mesures hostils" , va dir Putin en una reunió de la junta del Ministeri de Defensa, segons l'agència de notícies estatal TASS.





No va especificar quines mesures "tècnic-militars" es prendrien. El president rus va emfatitzar que Moscou “no vol conflictes armats ni vessament de sang” i que “té tot el dret” de prendre allò que ell considera mesures que garanteixin la seguretat i sobirania del país.





El ministre de Relacions Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov , mentrestant, ha dit que els Estats Units han "expressat la seva disposició" per iniciar un diàleg amb Rússia sobre les garanties de seguretat proposades que busquen limitar l'expansió de l'OTAN cap a l'est. Però Putin ha emfatitzat que Moscou només acceptarà "garanties legalment vinculants a llarg termini" amb Washington, acusant els Estats Units de retirar-se dels tractats internacionals "que per una raó o una altra no els interessen".





Rússia va enviar la setmana passada als Estats Units una llista d'àmplies demandes que busquen garanties perquè l'OTAN abandoni les activitats militars a Europa de l'Est i l'Àsia Central; per bloquejar la futura membres de l'OTAN per a qualsevol país postsoviètic; i que els Estats Units no estableixin noves bases militars al territori dels antics estats soviètics.





Els Estats Units i la Unió Europea han emès repetides advertències a Rússia que qualsevol acció militar a Ucraïna s'enfrontaria amb sancions molt pitjors que les imposades el 2014 , quan Moscou va annexar Crimea de Kíev i va esclatar el conflicte entre les forces ucraïneses i els separatistes prorussos a Ucraïna oriental.





Després dels comentaris de Putin, el cap de l'OTAN, Jens Stoltenberg, va dir que l'aliança "no comprometrà" el dret d'Ucraïna a "escollir el seu propi camí" i buscar la membresia a l'OTAN.