Gairebé el 40% de les espanyoles tenen alteracions menstruals des de l'inici de la pandèmia

Dolor de budell per la menstruació @ep





Investigadores de l' Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) de Barcelona han conclòs que el 39,4% de les dones espanyoles estudiades han reportat patir alteracions menstruals des de l'inici de la pandèmia , després d'analitzar les respostes de 17.455 dones (96 ,6%) i persones que menstruen (3,4% no binàries i 0,9% trans).





Es tracta d'un estudi que té com a objectiu estudiar la inequitat i salut menstrual de dones i persones que menstruen d'entre 18 i 55 anys a Espanya, finançat l'Associació Europea de Contracepció i Salut Reproductiva, ha detallat l'IDIAPJGol en un comunicat aquest dimarts.





Entre les alteracions reportades hi ha l'augment del dolor menstrual (12,6%), cicles menstruals més llargs (12,5%) o més curts (10%), sagnats menstruals més abundants (7,2%), no haver menstruat a almenys un cicle (6,8%), augment de la durada (6%) o disminució (5,1%) i una disminució del dolor menstrual (2,9%).





L'estudi ha detectat que el risc de reportar alteracions menstruals estava associat amb el Covid-19 persistent: a les participants amb "diagnòstic autoreportat de coronavirus" --inclòs el Covid persistent--, les alteracions van estar associades a problemes econòmics, una pitjor salut autopercebuda i un diagnòstic d'endometriosi o adenomisosi, que tenen relació amb l'úter.





Per a les participants amb Covid persistent, és "essencial" poder consultar aquestes alteracions a professionals de la salut i que s'atenen adequadament , mentre que el 5,1% de les participants no va poder accedir a serveis sanitaris per consultar per alteracions menstruals per falta de cites.





Les alteracions menstruals en participants sense un diagnòstic de Covid-19 estaven associades a tenir entre 18 i 25 anys i un diagnòstic de miomes o síndrome d'ovaris poliquístics, segons l'estudi.





Les investigadores han recomanat incloure la perspectiva de gènere en la investigació i en les polítiques i pràctiques sociosanitàries, així com en l'abordatge de la salut menstrual com a signe vital de la salut de les dones i les persones que menstruen.