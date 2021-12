Bárbara Rey i Bigote Arrocet donen el 'bombazo' anunciant que tenen una relació

Bárbara Rey i Edmundo Arrocet @ep





La crònica rosa mai no deixa de sorprendre'ns i si aquest dilluns impactava la confirmació de la separació de Christian Gálvez i Almudena Cid després d'11 anys de matrimoni, avui ens hem aixecat amb la notícia d'un romanç sorpresa inesperat que, literalment, ens ha deixat bocabadats : Bárbara Rey i Bigote Arrocet estan enamorats !





Una autèntica bomba que la vedette i l'humorista han confirmat en una festa de Nadal organitzada per l'empresaria Clara Tena, directora de la revista Madrid Magazine, al madrileny hotel Wellington, on van arribar junts i en què van posar molt feliços , presumint d'un incipient festeig que es consolida a passos de gegant i que, molt còmplices, han decidit confirmar abans que s'acabi l'any.





A l'ull de l'huracà després que Compromis demanés la seva compareixença al Senat per explicar si va cobrar 3 milions d'euros dels fons reservats de l'Estat a canvi del seu silenci sobre la seva presumpta relació sentimental amb el Rei Joan Carles - cosa que finalment no passarà després del vot en contra del PSOE i el PP - Bárbara Rey ha reaparegut públicament i ho ha fet radiant i de la mà d'Edmundo Arrocet , desvetllant així el seu secret més ben guardat: està enamorada de l'exnòvio de María Teresa Campos .





Una informació que publica InfoLujo en exclusiva, assegurant que la parella fa més de tres mesos que es coneix sentimentalment - després de coincidir a 'Secret Story', reality en què va participar Bigote i en què Bárbara va exercir de defensora de la seva filla Sofia Cristo - i van confirmar el seu festeig a tots els assistents a la festa, en què van presumir d'una química i una complicitat més que evident que revela que això podria anar més seriosament del que pensem, encara que ho han mantingut en secret fins ara.





Les nostres càmeres han estat testimonis, en exclusiva, de com la vedette i l'ex de Teresa Campos arribaven junts al conegut hotel i de com, hores després i després d'haver desvetllat el seu festeig al seu cercle proper, l'abandonaven. Molt elegants i presumint d'una complicitat més que evident, Bárbara i Edmundo van compartir xerrada fins al vehicle de l'artista, on van abandonar junts el lloc. Això sí, després de portar el seu xicot a casa, l'artista va decidir fer una última parada al Casino per continuar gaudint de la nit, aquesta vegada en solitari.