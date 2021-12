El Barça vol donar un cop sobre la taula guanyant al camp del Sevilla

@EP





El Barça de Xavi Hernández vol seguir amb la bona dinàmica de joc que va demostrar l'equip a la primera meitat contra l'Elx. La pressió alta i el joc ràpid entre els dos joves, Gavi i Nico van fer que el Barça fos un equip molt més intens i dominant que jornades enrere. A més, la participació directa de Jutglà com a 'nou' va impressionar tothom.





L'últim partit de l'any per al Barça no podia ser davant un rival més complicat. El Sevilla i al Sánchez Pizjuán. L'equip de Xavi arriba amb ganes de donar la sorpresa, però davant té el segon millor equip de la lliga i el principal candidat a lluitar per la competició domèstica contra el Reial Madrid.





PIQUÉ TORNA A LA CONVOCATÒRIA





La realitat és que la baixa de Piqué davant l'Elx no es va notar gaire. El Barça va fer les coses bé, sobretot a la primera meitat, i va saber mantenir controlat l'equip il·licità. No obstant això, la figura de Piqué sembla fonamental en partits on l'experiència és necessària i es necessita un líder a la defensa.





Xavi, tret del dubte de Piqué, sembla tenir força clar. Ter Stegen, malgrat les últimes actuacions, és intocable i l'entrenador català confia que l'alemany recuperi la seva millor versió de cara a final de temporada. Defensivament, el dubte de si entrés Piqué o mantindrà Eric García com a parella de Lenglet. Al mig camp, el trio Gavi, Nico i Busquets semblen ser totalment fixos i a dalt Abde, Jutglà i Dembélé haurien de ser els tres elegits per enfrontar-se al Sevilla.





UN SEVILLA LLANÇAT





El Sevilla ha mostrat diverses cares aquesta temporada. La cara de la Lliga, on sembla pràcticament imbatible, i la cara de la Champions, on qualsevol equip amb molt poc li fa molt de mal, arribant al punt d'enviar-ho a l'Europa League. No obstant això, la cara de la lliga espanta i els números no enganyen. És segon a sis punts del Madrid, però amb un partit menys i depenent de si mateix per ser campions de Lliga.





Així que el partit del Sánchez Pizjuán ho té de tot. El Sevilla vol seguir enganxat a la Lliga i el Barça vol ficar-se definitivament a la baralla pels llocs europeus. El matx es disputarà a partir de les 21.30 hores a l'estadi del Sevilla.