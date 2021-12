Brot de Covid-19 al Congrés amb almenys 30 diputats aïllats

Congrés dels Diputats @ep





Almenys 30 diputats del Congrés de diversos grups parlamentaris han estat aïllats després d'haver tingut contacte amb algun positiu a Covid-19 o haver donat positiu ells mateixos, segons ha revelat en exclusiva ABC .





La Mesa del Congrés ha acordat que totes les votacions del Ple del Congrés d'aquesta setmana, el darrer previst abans del parèntesi nadalenc, es realitzin de forma telemàtica per reduir la presencialitat a l'hemicicle i evitar aglomeracions que poguessin facilitar contagis de la variant òmicron de coronavirus.



Després de mesos d'aforaments reduïts a l'hemicicle i de votacions telemàtiques generalitzades, el Congrés va acordar a l'octubre recuperar progressivament la normalitat presencial, però es va reservar a la possibilitat de tornar a aplicar restriccions en situacions puntuals i seguint les recomanacions sanitàries.







EL CONGRÉS REFUTJA EL PASSAPORT COVID-19





La Junta de Portaveus del Congrés ha rebutjat aquest dimarts implantar el passaport Covid per accedir a les dependències, una mesura de la qual s'havien mostrat partidaris Unides Podem i alguns partits minoritaris, però que, segons ha precisat el portaveu socialista, Héctor Gómez, no es pot aplicar a la Cambra si no l'adopta abans la Comunitat de Madrid.





Així ho ha assenyalat Gómez a la roda de premsa que ha ofert després de la reunió de la Junta de Portaveus en què s'han valorat diferents mesures davant l'augment de contagis de coronavirus també dins de la mateixa institució parlamentària.





El primer grup que va suggerir la conveniència d'exigir el certificat de vacunació al Congrés va ser Unides Podem , que el va plantejar per accedir als restaurants. Gómez no ha fet pública la seva posició sobre això i s'ha limitat a recordar que una mesura com aquesta hauria d'"anar de la mà" de què adopti la Comunitat de Madrid.





El portaveu d'Unidas Podemos, Pablo Echenique , ha lamentat que la seva petició no hagi estat acceptada i ha apuntat que potser el temps els acabi "donant la raó" i al final el Congrés hagi de sol·licitar el passaport Covid o almenys l'exigència d'un test per entrar als restaurants.





A més d'Unidas Podemos s'han mostrat a favor de sol·licitar el document que acredita haver rebut la vacuna Esquerra Republicana (ERC), el PNB, el PDeCAT i Compromís, mentre que Ciutadans, Més País, Bildu, i la CUP, no ho consideren necessària . Així ho han manifestat els seus respectius portaveus a les rodes de premsa que han protagonitzat abans d'acudir a la reunió la Junta de Portaveus.