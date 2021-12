Vuit de cada deu espanyols aprova el Certificat Covid per entrar a establiments

@ep





El 80% dels espanyols es mostra a favor d'instaurar el Certificat COVID per entrar als establiments. La meitat (56,9%) considera que s'hauria d'exigir "sempre" abans d'entrar en un local i el 22% creu que s'hauria de demanar només si no es poden garantir les condicions mínimes de seguretat, segons una enquesta d'IMOP Insights i BERBÉS a 704 persones entre el 29 de novembre i el 5 de desembre. A la banda oposada hi ha el 14,2 per cent de la població, que no creu que sigui necessari.





La població més gran de 65 anys és la més exigent amb la instauració del Certificat COVID (65,7%) i també la que més es protegeix amb l'ús de mascareta fins i tot en exteriors perquè se sent més protegida: un 72% assegura que ho fa tot el temps davant del 49,2% de mitjana.





El 38,5% dels enquestats es posa la màscara només si hi ha moltes persones al voltant i l'11,9% no ho fa mai a l'aire lliure.





En relació a l'ús de mascareta en espais tancats, el 79,6% dels preguntats afirma mantenir-la "sempre o gairebé sempre" un percentatge similar a totes les franges d'edat, mentre que els que ho fan de vegades, poques vegades o mai sumen només un 13%.





Quant a les diferències per comunitats autònomes, els bascos són els que porten menys mascareta a l'aire lliure (38,9%) i els que menys han defensat l'exigència del Certificat COVID (40,6%) al costat dels madrilenys ( 48,6%). A l'altre extrem, hi ha els gallecs amb un 69,9% i els catalans amb un 65,1% de defensors del Certificat COVID.





Finalment, els madrilenys i els valencians (86,7%) són els que més usen la mascareta en espais tancats davant dels catalans i els andalusos (77,6%).