Els espanyols revaliden la seva confiança en la Constitució del 1978 però suspenen a Govern i partits

Els espanyols mostren majoritàriament confiança en la Constitució del 1978, la mateixa que tenien fa cinc anys, i en canvi suspenen els partits polítics, els sindicats i el Govern, segons figura a l'Enquesta sobre Tendències Socials realitzada pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) feta pública aquest dimarts.









En un dels punts d'aquesta enquesta, basada en gairebé 3.000 entrevistes realitzades a finals del mes de novembre passat, el CIS pregunta als enquestats per la confiança que mantenen en set institucions polítiques: els partits, els sindicats, el Govern, el Parlament , els mitjans de comunicació, la Justícia i la Constitució de 1978 .





EN COP DE LA CORONA, LA CONSTITUCIÓ





En aquesta llista, l'organisme que dirigeix el sociòleg socialista José Félix Tezanos no ha inclòs la Corona i ha optat per preguntar en abstracte per 'la Constitució del 1978', que estableix la Monarquia parlamentària com a forma d'Estat.





Tot i que partits com Podem ho reclamen des de fa anys, el CIS no pregunta expressament per la Casa del Rei des d'abril de 2015, quan va oferir una última taula de valoració d'institucions en què la Monarquia, ja amb Felip VI al capdavant, va treure una nota de 4,34 punts, per sota de les Forces de Seguretat, però el doble que els partits polítics.





A la nova enquesta, la Constitució del 1978 apareix amb una nota mitjana de 6,18 punts i és l'única institució que aprova en aquesta escala de confiança. Molt darrere apareixen la Justícia (4,76), els mitjans de comunicació (4,31) i el Parlament (4,06).





CONFIANÇA MINUANT EN ELS PARTITS





I, segons el CIS, tanquen la llista d'institucions el Govern, amb una mitjana de 3,88, els sindicats (3,60) i els partits polítics (3,50).





Però, a més, un 46% dels enquestats ha reconegut que fa cinc anys confiaven més en els partits polítics i un 41,6% creu que dins d'un lustre encara hi confiaran menys. Per contra, gairebé el 80% diu que manté la mateixa confiança que tenia a la Constitució fa cinc anys i un 70,2% augura que dins un lustre tindrà la mateixa.