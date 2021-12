Canvi del Codi Penal per evitar l'arxiu d'imprudències al volant amb lesió o mort

Cotxe accidentat @ep





El Congrés dels Diputats tramitarà una reforma del Codi Penal amb l'objectiu d'evitar que s'arxivin casos d'imprudències al volant que produeixin "lesions rellevants" o la "mort", després d'una infracció catalogada com a greu a la Llei de Seguretat Viària. Tots els grups, tret del PP i el PNB, s'han mostrat partidaris de la presa en consideració de la iniciativa presentada pel PSOE.





El text dels socialistes, que ha debatut aquest dimarts el Ple de la Cambra Baixa i es votarà aquesta nit, proposa modificar el text legal per eliminar que el jutge o tribunal pugui "subjectivament" apreciar la inexistència de delicte. "Si les lesions són rellevants o es causa la mort, que es consideri objectivament delicte si el causant comet una infracció considerada greu per la Llei de Seguretat Viària", indica.





A més, s'aposta per la reducció de la pena a un mes de multa en cas de provocar-se per imprudència menys greu lesions que necessiten tractament mèdic o quirúrgic que no són invalidants, però sí rellevants. "Amb aquesta reducció de la pena la conseqüència és que no sigui preceptiu estar assistit d'advocat i procurador i que el procés es jutgi per un jutge d'instrucció, però sense cap mena de menys de totes les garanties per a la víctima", apunta.





Durant la defensa de la iniciativa, la diputada socialista Maribel García López ha explicat que l'objectiu d'aquesta modificació "és millorar la seguretat jurídica de les víctimes d'accidents de trànsit"





Ha argumentat que "dóna resposta a una demanda prioritària de les plataformes, associacions i col·lectius del sector, així com Advocacia especialitzada deguda a la indefensió, en què s'han trobat vianants, ciclistes o motoristes víctimes d'accidents de trànsit quan, malgrat existir indicis d'imprudència greu, s'arxiva la causa perquè els tribunals les consideren lleu i, per tant, sense responsabilitat penal, aplicant les escletxes que deixa la llei en la seva interpretació».





MODIFICACIÓ LEGISLATIVA "NECESSÀRIA"





En el torn de fixació de posicions dels diferents grups, el diputat de Fòrum Astúries al Congrés dels Diputats, Isidro Martínez Oblanca , ha mostrat el seu suport a "una modificació legislativa que resulta necessària per promoure una protecció més gran a les víctimes d'accidents" de trànsit, rescabalar-les adequadament i així mateix evitar una incorrecta interpretació judicial per les "imprescisions" derivades de la legislació vigent.





També el diputat de Ciutadans (Cs) Miguel Ángel Gutiérrez s'ha mostrat partidari de la reforma, que ha qualificat de "benvinguda perquè per fi es torna la justícia a les víctimes d'accidents de trànsit que, des de la reforma del 2015 i malgrat la reforma del 2019, veien com davant supòsits de mort o lesions per infraccions greus de les normes de trànsit es contemplava el fet com una imprudència de caràcter lleu, quedant desemparades penalment davant dels infractors”.





En el cas del diputat del PDeCat Genís Boadella ha valorat "positivament" la iniciativa i ha anunciat el vot a favor de la seva presa en consideració. Tot i això, ha afegit que l'atribució directa als jutjats d'instrucció d'aquesta matèria "pot acabar ressuscitant aquells anomenats judicis de faltes per trànsit, per tant, a aquells que s'havien fet anteriorment", i ha posat en dubte que es garanteixin els drets de les víctimes si no compareixen amb advocat i procurador.





Així mateix, la diputada d'ERC Carolina Telechea ha assegurat que el seu partit comparteix "la necessitat de legislar amb l'objectiu de posar fi a la impunitat existent quan un conductor implicat en un accident de trànsit abandona el lloc dels fets, tant si la víctima ha patit lesions com si ha mort”, però ha criticat la manera de legislar. "Portem més de 3' modificacions del Codi Penal de 1995", ha assenyalat, alhora que ha dit que al seu grup no li consten peticions de reforma de la norma ni el percentatge de cotxes que es deriva a la via civil.





El diputat d'Unides Podemos Juan Antonio Delgado ha afirmat que la proposició de llei “és molt breu, però té una gran transcendència social i jurídica”. "El que pretén aquesta reforma és evitar interpretacions judicials que puguin derivar de l'arxiu de casos que sí que mereixen un retret penal i per això s'aclareix què és imprudència menys greu amb caràcter general, cosa que tots els operadors jurídics agrairan perquè, insisteixo, allò que estem fent és aportar seguretat jurídica”, ha subratllat.





AVANÇ, PERÒ NO JUSTÍCIA





Per part seva, la portaveu de Vox Magdalena Nevado del Campo ha declarat que "corregir ara l'error del Partit Popular amb l'ancoratge a la via penal d'algunes infraccions de trànsit és un avenç pel que fa a l'agilitat del procés, però agilitat no és sinònim de justícia". "En el seu moment, presentarem les esmenes degudes sobre aquesta reforma del Codi Penal", ha anunciat.





En contra, s'han posicionat els representants del PNB i del Partit Popular. Així, el diputat del PP Óscar Gamazo ha advertit que la iniciativa "menoscava totes les garanties de les persones que es veuen involucrades en un accident de trànsit creant una autèntica indefensió als ciutadans".





"No compartim l'objectiu de la proposició, que no és cap altre que convertir el jutge o tribunal en esclau d'una mera catalogació administrativa feta per una llei ordinària", ha recalcat el parlamentari popular, que ha titllat la iniciativa d'"innecessària" .





El diputat Mikel Legarda , del Grup Parlamentari Basc, ha indicat que no veuen adequat el canvi normatiu que es proposa i que consisteix a "desapoderar totalment el Jutjat Penal de l'aplicació dels criteris penals vigents, legals, doctrinals i jurisprudencials per determinar si la conducta de la persona jutjada és imprudent i en quin cas”.





"Tampoc donarem suport a la iniciativa perquè en una qüestió tan complexa la manca de tota mena d'informe o documentació que suporti un canvi del calat proposat més enllà de la breu exposició de motius amb afirmacions no sempre documentades, ens dificulta la tasca", ha conclòs.