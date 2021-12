Les vacunes de Moderna i Pfizer produeixen fins a 100 vegades més anticossos que la de Janssen, segons un estudi

@ep





Un equip de científics de l'Hospital General de Massachusetts (Estats Units) ha realitzat una de les primeres comparacions sobre l'eficàcia de les vacunes contra la COVID-19 de Pfizer , Moderna i Janssen per estimular una resposta immunitària protectora contra el virus.





Aquest estudi, publicat a la revista 'Journal of Infectious Diseases', inclou també una anàlisi de les dades d'altres estudis sobre l'eficàcia de cada vacuna com a protecció contra els casos de COVID-19 que es produeixen a les persones que ja han rebut la pauta completa.





Les vacunes contra la COVID-19 funcionen 'ensenyant' el sistema immunitari de l'organisme a detectar la presència del coronavirus i a respondre produint anticossos protectors que el neutralitzen, cosa que es coneix com a immunogenicitat.





"Volíem saber quants anticossos contra l'espiga es produeixen quan es rep cada vacuna", explica l'autor principal de l'estudi, John Iafrate. Per esbrinar-ho, van estudiar mostres de sang de 215 adults sans que havien rebut una o dues dosis de vacuna almenys una setmana abans. Els investigadors també van analitzar mostres de sang d'un grup d'adults no vacunats i no infectats amb COVID-19, i d'un altre grup d'adults no vacunats que s'estaven recuperant d'infeccions.





Una anàlisi de laboratori d'aquestes mostres de sang va descobrir que dues dosis de les vacunes de Moderna i Pfizer produïen concentracions aproximadament similars d'anticossos, que eren més de 100 vegades superiors a la quantitat produïda per la vacuna d'una sola dosi de Janssen.





L´estudi també va descobrir que les persones que s´havien recuperat de les infeccions per COVID-19 tenien concentracions d´anticossos similars a les que havien rebut una dosi única de Moderna i Pfizer, que eren més de 10 vegades superiors als nivells d´anticossos produïts per una dosi de Janssen.





Una anàlisi separada va descobrir que la vacuna de Janssen era una mica més eficaç a l'hora d'estimular la producció d'un tipus diferent de cèl·lules immunitàries, conegudes com a cèl·lules T CD4. No obstant això, aquests nivells seguien sent inferiors als induïts per les vacunes de Moderna i Pfizer.





Tot seguit, van examinar la capacitat de les vacunes de neutralitzar tres variants del virus de la COVID-19 que han evolucionat i s'han estès per tot el món, conegudes amb els noms de Beta, Delta i Gamma.





Així, van descobrir que Beta és la variant amb més probabilitats d'escapar-se de la vigilància del sistema immunitari. Això suggereix als investigadors que les variants Delta i Gamma han de posseir algunes altres qualitats, com la capacitat de replicar-se ràpidament, que han ajudat a la propagació.





Les tres variants han fet que els anticossos generats per les vacunes existents siguin menys eficaces. Actualment s'està investigant l'eficàcia de les tres vacunes per neutralitzar la variant òmicron, identificada a finals de novembre.





A més, els investigadors van comprovar que les persones que van rebre la vacuna de Moderna tenien el menor risc de patir una nova infecció. En comparació dels adults que van rebre la vacuna de Moderna, els receptors de la vacuna de Pfizer tenien 1,53 vegades més probabilitats d'infectar-se amb COVID-19, mentre que els que van rebre la vacuna de Janssen tenien 2,54 vegades més probabilitats.





"Les nostres dades indiquen clarament que una sola dosi de Janssen dóna lloc a una resposta d'anticossos més feble que els altres règims de vacunació. Aquestes troballes certament donen suport a la disponibilitat de vacunes de reforç per a aquesta població", ha dit Iafrate.