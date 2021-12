Els científics esclaten davant la primera granja de pop de cultiu a Espanya

@EP





La primera granja comercial de pops del món serà un fet en poques setmanes. I els científics han carregat durament contra aquest tipus de granges, ja que consideren que els pops són criatures sensibles i intel·ligents i que són capaços de sentir el mateix dolor i les emocions que les persones.





Des de l'aquari de Bristol, Stacey Tonkin ha volgut compartir la seva experiència com a cuidadora de pops. De fet, en declaracions a la BBC, ha assegurat que fan el que faria qualsevol persona. Que hi ha dies que s'aixeca de millor humor i vol jugar i altres que es desperta una mica pitjor i no hi ha manera de treure'l de la cova.





Els cuidadors alimenten els pops amb musclos, llagostins, trossos de peix i cranc i confirmen que els pops canvien el color de la pell segons l'estat d'ànim que tenen. A més, també ha assegurat que els pops mostren la seva intel·ligència a través dels ulls i de la mirada.





EL REGNE UNIT RECOLLIRÁ EL POP EN LA LEGISLACIÓ





El Regne Unit serà dels primers països que inclou aquests animals dins de la seva legislació i ho farà mitjançant una esmena al Projecte de Llei de Benestar Animal. Per això, un estudi d'experts han analitzat detalladament els pops i han arribat a la conclusió que aquests animals són sensibles i han aportat proves sòlides que són capaços de sentir alegria, emoció i plaer. I no sols això, sinó que també són sensibles al dolor, a la pena i a l'angoixa.





No obstant això, la legislació comença i acaba al Regne Unit. A molts llocs del món, els pops són animals que es mengen sense cap mena de problema. De fet, durant l'últim any s'han capturat milers d'espècies salvatges i això fa que cada cop n'hi hagi menys i que puguin arribar a estar en perill d'extinció en no gaire temps. Els preus al voltant del pop continuen pujant i durant els darrers 70 anys s'ha multiplicat per 10.





POP DE CULTIU

Nova Pescanova ha estat la primera multinacional capaç d'arribar a conclusions òptimes sobre com cultivar pops i ha decidit obrir la primera granja dedicada a aquest cultiu i començar a comercialitzar-lo el 2023.





De moment, les informacions que es fan servir és que l'empresa podrà arribar a produir unes 3.000 tones de pop cada any. Una quantitat desorbitada, però que segons ha esmentat la companyia servirà per poder evitar que se segueixin pescant pops silvestres i es puguin mantenir al seu ecosistema. A més, encara no han transcendit els detalls relatius a com viuran aquests animals.





I com és lògic, els científics s'han mostrat completament contra aquest nou pop de cultiu. De fet, Compassion World Farming ja ha intentat evitar que aquesta nova granja pogués sortir a escena i ha demanat als governs de diversos països que prohibeixin aquests mètodes que es volen utilitzar.





LA INTEL·LIGÈNCIA DELS POPS





Els pops no són simples animals que lluiten cada dia per sobreviure. Són éssers que tenen grans i complexos cervells i que els científics han provat en diverses ocasions que són animals molt intel·ligents. Aprenen de cada situació que viuen per no caure al mateix parany dues vegades.





El que és clar és que la forma dels pops els fa veritablement vulnerables. Com que no tenen esquelet, els pops són animals molt fràgils que poden patir molt de mal si no estan ben atesos. Per això, els experts consideren que si s'obre aquesta granja a Espanya, els pops no tindrien pràcticament cap protecció per part de les lleis europees.





De moment, el comunicat que ha emès Nova Pescanova són esperançadors, ja que han volgut compartir la seva preocupació amb el tema i han assegurat que estan compromesos amb el cultiu de marisc per intentar reduir la pressió sobre les pesqueries i garantir recursos sostenibles, assegurances, saludables i controlats.





L'ALIMENTACIÓ DELS POPS







Els pops són carnívors. El que això vol dir és que necessiten menjar, de dues a tres vegades al dia, carn en relació amb el seu pes per poder mantenir-se amb vida. El que preocupa els científics és que calgui accedir a zones de sobrepesca per poder obtenir tot l'aliment necessari per mantenir aquests animals.





A més, els experts consideren que els temps estan evolucionant. Abans era molt complicat tenir dades exactes sobre si els animals eren intel·ligents o podien sentir, però la realitat actual és que els estudis estan demostrant que molts animals sí que senten i pateixen com si fossin persones. Per tant, consideren que cal revertir tots els errors que es van cometre en el passat per continuar evolucionant.





Finalment, els científics han volgut fer referència als comportaments de diversos animals. Asseguren que entenen la dinàmica dels porcs perquè hi han estat treballant molt, però que hi ha altres animals, com els pops, que són completament silvestres i que no es té prou informació per saber què necessiten per tenir una vida millor.