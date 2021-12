La protecció de la vacuna d'AstraZeneca comença a disminuir al cap de tres mesos

Vacuna d'AstraZeneca @ep





La protecció oferta per la vacuna contra la COVID-19 d' Oxford/AstraZeneca disminueix després de tres mesos de rebre la segona dosi, segons un estudi realitzat per investigadors escocesos i brasilers que s'ha publicat a la revista 'The Lancet'.





Aquests científics van analitzar les dades de dos milions de persones a Escòcia i 42 milions al Brasil que havien estat vacunades amb aquesta vacuna. A Escòcia, quan es va comparar amb dues setmanes després de rebre una segona dosi, es va quintuplicar aproximadament la possibilitat de ser hospitalitzat o morir de COVID-19 gairebé cinc mesos després d'haver estat vacunat dues vegades.





Segons els experts, la disminució de l'eficàcia comença a aparèixer al voltant dels tres mesos, quan el risc d?hospitalització i mort és el doble que dues setmanes després de la segona dosi. El risc es multiplica tres poc després dels quatre mesos de la segona dosi de la vacuna. Al Brasil es van observar xifres similars.





Els investigadors van poder comparar les dades d'Escòcia i el Brasil, ja que tenien un interval similar entre les dosis (12 setmanes) i una priorització inicial de qui es vacunaven: les persones amb més risc de malaltia greu i els treballadors sanitaris.





La variant dominant va ser diferent a cada país durant el període d'estudi (Delta a Escòcia i Gamma al Brasil), cosa que significa que la disminució de l'eficàcia es deu probablement a l'afebliment de la vacuna ia l'impacte de les variants.





L'estudi també va estimar l'eficàcia de la vacuna a intervals quinzenals similars comparant els resultats de les persones vacunades amb les no vacunades.





Tot i això, els experts han advertit que aquestes xifres "han de tractar-se amb precaució", ja que "cada vegada és més difícil comparar les persones no vacunades amb les vacunades amb característiques similars, sobretot entre els grups de més edat, en què moltes persones estan ara vacunades”.