Aragonès demanarà al Govern estendre restriccions de Catalunya a la resta d'Espanya

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , demanarà al Govern de Pedro Sánchez a la Conferència de Presidents autonòmics d'aquest dimecres que emplace la resta de comunitats autònomes a aplicar mesures similars a les impulsades a Catalunya per frenar la pandèmia de Covid-19, ja que combatre-la “no és competència només de la Generalitat”.





En una compareixença aquest dimarts, ha avisat que "cal que els altres territoris adoptin mesures" similars a les del Govern, que ha plantejat aplicar un toc de queda a municipis de més de 10.000 persones i amb alta incidència; limitar les reunions socials a deu persones; tancar l'oci nocturn i limitar aforaments en activitats com ara restauració i comerç.





"Els dies que vénen són dies de molta mobilitat entre territoris. Les mesures que estem prenent, perquè tinguin més eficàcia, han de ser tan compartides com sigui possible", ha dit Aragonès sobre les mesures, algunes de les quals requereixen l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), com el toc de queda.





" No demanem un nou estat d'alarma. El que sí que demanem són mesures adequades per part del Govern de l'Estat en el moment que estem ", ha afegit, i ha destacat que Catalunya no és el territori amb pitjors indicadors i que calen mesures a resta de l'Estat.





Aragonès, que ha dit que la situació requereix una celeritat que no podia esperar a la Conferència de Presidents --que creu que s'hauria d'haver celebrat abans--, ha afegit: "No em vull ficar en àmbits de responsabilitat territorial que no em corresponen, però crec que serà bo que les mesures que s'adoptin a les comunitats autònomes siguin similars.





Ha avisat que "no és moment de nedar a contracorrent" i, preguntat pels mitjans, ha detallat que ha abordat la situació amb altres presidents autonòmics, com el lehendakari, Iñigo Urkullu, i el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.





Sobre la possibilitat que les màscares tornin a ser obligatòries a l'exterior, ha dit que no ho rebutjaran però que això no atura contagis: "Si es vol aprovar, endavant. Però necessitem mesures molt més clares".





FONS COVID





També ha avançat que a la Conferència de Presidents reclamarà un fons Covid per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia, i ha augurat que la resta de presidents autonòmics estarà dacord amb aquesta qüestió i coincidirà en la necessitat de disposar daixò fons també el 2022.





Ha sostingut que el fons Covid és imprescindible: “ Comencem 2022 amb nova onada de Covid-19, però sense fons Covid ”, cosa que dificultaran fer front a la nova onada i preparar ajudes per als sectors afectats per les restriccions, que el Govern posarà en marxa encara que no compti amb aquest fons.





Amb aquest objectiu, Aragonès ha autoritzat la Conselleria d'Economia fer les transferències pressupostàries necessàries per preparar les ajudes per als sectors afectats per les noves restriccions, que dissenyaran els departaments d'Economia; Empresa i Treball; Presidència, i Cultura.





Ha lamentat que el Govern encara no hagi decidit fer un nou fons Covid quan, al seu parer, ho demanen molts territoris, per la qual cosa ha avisat que a la Conferència de Presidents hauran d'"apretar molt" perquè ho aprovi.





Aragonès també ha avançat que demanarà a la Conferència de Presidents que es prevegi la baixa laboral en el cas d'un treballador hagi de tenir cura d'un fill menor que s'hagi de confinar perquè ha estat contacte estret amb un positiu de coronavirus.





ELS PRIMERS





Preguntat per si el Govern ha anat tard per prendre aquestes decisions, ha replicat que les dades epidemiològiques eren controlables fins a la setmana passada; que després es van consolidar els mals indicadors i que aquest diumenge van tenir l'informe del comitè d'experts; després el Govern les va estudiar i aquest dilluns va anunciar les restriccions que va considerar necessari aplicar-hi.





"Crec que no arribem tard, perquè som els primers de tot l'Estat que adoptem mesures. Ningú no ens pot acusar d'haver arribat tard, almenys en termes comparatius", ha conclòs el president.