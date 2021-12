Torna el sorteig de loteria de Nadal, que repartirà 2.408 milions d'euros als premis

Loteria de Nadal @ep





El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal 2021 repartirà aquest dimecres 22 de desembre un total de 2.408 milions d'euros en premis, la mateixa quantitat que l'any anterior.





Així ho ha indicat el president de Loteries i Apostes de l'Estat, Jesús Huerta Almendro, a la presentació en roda de premsa telemàtica de la tradicional campanya publicitària del Sorteig Extraordinari de Nadal.





Un any més, l'emissió consta de 172 sèries de 100.000 números cadascuna. Aquesta emissió arriba als 3.440 milions d'euros, dels quals es reparteix un 70% als premis, és a dir, que es repartiran 2.408 milions d'euros en premis.





Entre els premis repartits per la Loteria de Nadal destaca el popularment conegut com a Gordo de Nadal, el primer premi, de 400.000 euros al desè. El segon premi serà de 125.000 euros al dècim i el tercer repartirà 50.000 euros al dècim. A més, hi ha dues cambres de 20.000 euros i vuit cinquens de 6.000 euros al dècim. L'import del dècim continua sent de 20 euros.





MESURES CONTRA EL COVID-19





El sorteig es farà aforament reduït de públic El Comitè d'Experts Sanitaris del Teatro Real, en coordinació amb Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE) i la Residència de Sant Ildefons de l'Ajuntament de Madrid, ha elaborat un protocol de mesures de seguretat sanitària i de prevenció, que "vetlli pel benestar de les nenes i nens de la Residència de Sant Ildefons de l'Ajuntament de Madrid, dels treballadors de Loteries, dels mitjans de comunicació i del públic assistent".





La societat estatal ha destacat una sèrie de mesures, entre elles, que "atesa la situació de la pandèmia i sempre a costa de l'evolució de la incidència el dia 22 de desembre, i a causa que es tracta d'un esdeveniment de llarga durada, està prevista l'assistència d'un aforament reduït de públic al pati de butaques".





En aquest sentit, Loteries i Apostes de l'Estat ha explicat que "es tracta d'equilibrar la seguretat sanitària amb assistència de públic de manera testimonial, ja que la presència aporta alegria i color al sorteig". El públic interessat a assistir-hi haurà de fer cua, i, com a novetat, se li facilitarà una entrada a la taquilla del Teatre Reial amb la butaca numerada corresponent.





COBRAMENT PER BIZZUM





"Com a novetat, el president ha anunciat que aquest any els premis de fins a 2.000 euros es podran cobrar també a través de Bizum, ja que serà el primer Sorteig de Nadal on els clients coneguin l'existència d'aquest mètode de pagament, ja que Loteries ha estat la primera organització a Espanya de disposar d´aquest sistema: "Es tracta d´una aposta per la innovació i per oferir el millor servei als nostres clients i als nostres punts de venda davant les limitacions de moviments d´efectiu", ha subratllat.





Huerta, que ha agraït la seva tasca als mitjans de comunicació i a tots els que componen SELAE, ha afirmat que “l'hora de la veritat” de les vendes de la Loteria de Nadal és des d'ara fins al dia 22 de desembre. Tot i això, ha destacat que els nivells de vendes a l'estiu han estat "pràcticament a l'altura" del 2019 "que va ser molt bon any", encara que ha indicat que a l'octubre s'ha detectat "una certa aturada" les causes de la qual s'estan estudiant.





En la intervenció inicial, el president de Loteries també ha indicat que des que va començar la pandèmia l'empresa pública ha ajudat més de 2,1 milions de persones a través d'organitzacions com Creu Roja, Càritas o l'Associació Espanyola Contra el Càncer.





Dins aquesta tasca, ha avançat que Loteries col·labora activament amb ajuda humanitària per als damnificats de l'erupció del volcà de La Palma. "Aquest vessant social és el que legitima la pròpia existència de Loteries, com a empresa pública, i la que marca la seva finalitat última: generar un benefici per al conjunt de la ciutadania", ha destacat el president de Loterias.