El Govern intentarà aquest dimecres que el TSJC avali el toc de queda i la resta de restriccions

TSJC @EP





El Govern ha aprovat en el marc del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) les noves restriccions per contenir la sisena onada de la pandèmia, que enviarà dimecres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per rebre l'aval judicial i que entrin en vigor dijous a divendres a la matinada per una vigència de 14 dies.





L'Executiu català ha argumentat que demanarà el toc de queda d'1 a 6 hores a municipis de 10.000 habitants amb una incidència acumulada a set dies superior als 250 casos per cada 100.000 habitants per reduir la interacció social i la mobilitat, informa en un comunicat aquest dimarts.





Entre les noves mesures s'inclou la limitació de les reunions socials a un màxim de 10 persones tant a l'exterior com a l'interior i a l'àmbit públic i privat, així com el tancament dels establiments de l'oci nocturn.





Les empreses de serveis i el comerç detallista tindran l'aforament limitat al 70%, mentre que a la restauració serà del 50% a l'interior i s'haurà de mantenir una distància obligatòria d'1,5 metres entre taules a l'exterior.





A cinemes, teatres, auditoris, circs i similars l'aforament serà del 70%, així com a biblioteques, arxius, sales d'exposicions, monuments, centres culturals, parcs d'atraccions i equipaments cívics; i també en sales de concert, on el públic haurà d'estar assegut.





ESPORT





A l'àmbit de l'esport, l'aforament del públic serà del 70% en esdeveniments esportius professionals, així com en activitats no professionals o federades en espais interiors i instal·lacions i equipaments tancats com gimnasos i sales esportives, entre d'altres.





En el cas de curses i activitats exteriors, la sortida serà escalonada per mantenir la distància social i la màscara serà obligatòria sempre que no es faci l'activitat.





MÉS MESURES





El 70% d'aforament també s'aplicarà en espais tancats a vetlles, enterraments, cerimònies fúnebres, actes i serveis religiosos i altres cerimònies, garantint la distància de seguretat i una ventilació adequada.





Així mateix, es limita al 50% l'aforament per a activitats a l'interior de locals d'apostes, bingos, salons recreatius i jocs.





RECOMANACIONS





L'Executiu català ha recomanat la celebració telemàtica de congressos, trobades, reunions de negocis, conferències, seminaris i altres esdeveniments professionals; així com acadèmies, autoescoles i altres centres d'ensenyament no reglat a excepció de les classes pràctiques.





A més, el teletreball s'instaura com a "prioritari" a l'administració de la Generalitat, que recomana que s'apliqui també a l'àmbit laboral privat encara que, si no és possible, ha demanat que es garanteixi el compliment de les mesures de prevenció.





Pel que fa a la mobilitat, el Govern ha instat la ciutadania a evitar viatjar en hores punta, excepte per fer activitats essencials com anar a la feina o activitats educatives.





També ha insistit a mantenir les mesures de prevenció com l'ús de la màscara, la distància social, la ventilació i la higiene de mans, entre d'altres.