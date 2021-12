Els contagis a Sud-àfrica cauen un 40% un mes després de detectar la variant Òmicron

Òmicron @ep





Ó micron sembla haver arribat al punt màxim a Sud-àfrica menys d'un mes després haver-se detectat per primera vegada. Ahir es van registrar 8.515 nous casos de Covid-19 al país, davant dels 15.465 de diumenge i una disminució del 40% respecte als 13.992 casos registrats dilluns passat.





Les hospitalitzacions també van caure un 25% en una setmana, cosa que ofereix signes d'esperança a altres països que lluiten contra la nova variant altament transmissible.





Els científics de tot el món han estat observant de prop com es desenvolupa la situació a Sud-àfrica, encara que molts han advertit que les circumstàncies úniques del país fan que sigui difícil establir comparacions.





Els nous casos confirmats van augmentar a mitjans de novembre fins a la setmana passada, però el nombre de persones hospitalitzades i de víctimes mortals no ha seguit la mateixa trajectòria ascendent.





A l'antic epicentre, la província de Gauteng, que inclou Johannesburg, les infeccions diàries també estan disminuint. Però es tem que això pugui ser perquè molts estan abandonant la zona per tornar al camp per Nadal, emportant-se la infecció.





Sud-àfrica ha administrat més de 27 milions de dosis de vacunes, per la qual cosa més del 38% de la població adulta ha estat vacunada, segons estadístiques oficials. Però el ritme de les vacunacions ha caigut dràsticament d'una mitjana d'uns 120.000 per dia al novembre a menys de 20.000 per dia la setmana passada.