La Policia espanyola rep suport dels sindicats europeus davant de les acusacions de Podem

Les Forces de Seguretat espanyoles, mitjançant el Sindicat Professional de Policia (SPP), han aconseguit que el Consell Europeu de Sindicats de Policia (CESP) els defensi davant dels atacs de Podemos.





L'inici del problema entre la formació morada i els cossos de seguretat es remunta a la manifestació que els agents van dur a terme a finals de novembre per protestar contra la refora de la Llei de Seguretat Ciutadana del 2015, més coneguda com a Llei Mordassa.





Pablo Echenique i Enrique Santiago es van posar en contra dels manifestants i van enviar un document al Consell d'Europa on demanaven que s'actués per frenar la situació. Per a ells, els cossos policials espanyols havien perdut neutralitat i pretenien "condicionar" la legislació.





Després d'això, els agents van reaccionar i, mitjançant el Sindicat Professional de Policia, van sol·licitar al Consell Europeu de Sindicats Policials que els recolzessin. I així ha estat.





Des del CESP han respost demanant "l'empara i la intervenció de la Secretaria General i la Comissionada per als Drets Humans del dit organisme davant l'atac inacceptable que la unitat d'acció de sindicats policials i altres organitzacions espanyoles han patit per part del Grup Parlamentari Confederal Unides Podem acusant-les, entre altres coses, de manca de neutralitat política”.





Sota el seu punta de vista, és "intolerable que un partit polític que forma part essencial de l'actual Govern del Regne d'Espanya acusi la policia en aquests termes".