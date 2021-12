Dimiteix el secretari general d'UGT Madrid per la presumpta corrupció al sindicat

Luis Miguel López Reillo / @EP







Luis Miguel López Reillo, secretari general d'UGT Madrid, va dimitir del seu càrrec aquest dimarts després d'haver denunciat presumpta corrupció al sindicat tan sols uns dies abans.





Així ho va fer saber als seus seguidors de xarxes socials mitjançant un tweet en què assenyala que la seva acció arriba per "responsabilitat política i dignitat personal" i afirma que "les investigacions policials per aclarir els fets" seguiran.





Reillo va presentar fa deu dies una denúncia a la Policia Judicial amb indicis, encara que sense documentació rellevant, d'un presumpte desviament irregular de diners públics que rep UGT, com altres sindicats del Ministeri de Treball, per gestionar pagar els treballadors acollits al Fons de Garantia Salarial (Fogasa), han confirmat a Europa Press fonts policials.







Aquest mateix dimarts, ampliant els fets, la Comissió Gestora d'UGT Madrid va presentar un escrit davant la Fiscalia de Madrid per Delictes Econòmics, per una presumpta estafa exercida contra el sindicat.







Encara que la quantia encara està per determinar, en aquesta trama, presumptament "poden estar implicats treballadors i treballadores d'UGT i persones alienes al mateix", tal com ha explicat el sindicat en una nota interna, a la qual ha tingut accés Europa Press. El secretari general d'UGT Madrid al seu escrit de renúncia exposa que dimiteix per facilitar les investigacions existents.







Així, després d'aquesta denúncia, el fins ara líder d'UGT Madrid ha dimitit del càrrec als 66 anys. López Reillo va ser elegit secretari general d'UGT Madrid el 6 de maig del 2016.