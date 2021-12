Carmen Cabezas assegura que hi ha prou terceres dosis de Moderna "per a tothom"

@EP





La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha assegurat que hi ha terceres dosis suficients "per a tothom" i ha avançat que els propers dies obriran la vacunació de reforç de Covid-19 per a les persones de 40 a 49 anys: "No puc donar-li encara una data, però serà molt aviat".





En una entrevista aquest dimecres a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, ha dit que la majoria de vials disponibles en aquest moment són de Moderna , que Catalunya rep del Ministeri de Sanitat, i ha subratllat que no existeix “cap problema de proveïment amb el nombre de dosis".





Ha sostingut que tenen capacitat d'adequar l'oferta a la demanda, perquè no falten dosis ni personal per posar vacunes: “Però un problema amb què ens estem trobant, i que ens preocupa, és que hi ha persones que prefereixen no vacunar-se fins després de Nadal per temor a trobar-se malament l'endemà , i corren el risc de contagiar-se mentre esperen a vacunar-se”.





Pel que fa a l'estratègia per inocular la tercera dosi, ha reivindicat anar "pas a pas", tan ràpid com sigui possible però de manera organitzada, i ha descartat demanar més al Ministeri perquè el problema --ha recalcat-- no és la falta de dosi.





També ha defensat prioritzar les persones grans i amb problemes de salut: “Comprenem que hi hagi persones més joves que vulguin rebre aviat la seva tercera dosi, i ens sembla molt positiu, però volem evitar que algunes persones vulnerables hagin d'endarrerir la tercera dosi perquè d'altres que són menys vulnerables passin abans".





A més, ha explicat que un cop la Comissió de Salut Pública l'aprovi per a menors de 40, es començarà amb aquest grup, després d'obrir la vacunació de reforç des d'aquest dimecres a les persones entre 50 i 54 anys.