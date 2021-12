Un estudi proposa analitzar proteïnes de pacients Covid per preveure'n l'evolució

Investigadors /@EP





Investigadors de l'Institut de Recerca i Innovació Parc Taulí (I3PT) de Sabadell (Barcelona) han proposat identificar, a través d'una anàlisi de sang, certes proteïnes en els pacients amb pneumònia bilateral per Covid-19 per preveure'n l'evolució clínica i anticipar-se al tractament.





En un comunicat aquest dimecres, el centre ha detallat que l'estudi, publicat a 'Scientific Reports', ha identificat un grup de proteïnes que s'expressen de manera diferent en pacients amb Covid segons si tenen una evolució favorable i no necessiten medicació específica, o si tenen una evolució greu i han requerit tractament immunomodulador amb corticoides i tocilizumab.





"Això és important perquè en aquests moments encara no hi ha cap tractament específic per al Covid-19 i als hospitals ens ajudaria a discriminar quin tipus de pacient està ingressant", ha explicat el líder de l'estudi, Joan Calvet.





El reumatòleg ha concretat que, en funció de l'anàlisi de sang esmentada, es podria decidir portar el pacient a una sala convencional d'hospitalització perquè no requerirà més suport, o si cal preparar un llit d'UCI, UCRI o semicrítics.





El cribratge també serviria per fer una selecció més precisa dels pacients candidats a rebre els fàrmacs per al Covid que actualment estan en vies d'aprovació.





L´equip d´investigadors ha obtingut una beca de La Marató per ampliar el seu estudi i iniciar una nova fase de validació d´aquestes proteïnes amb nous grups d´individus asimptomàtics i amb símptomes molt lleus.