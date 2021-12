Pedro Arrojo, l'escolit "a dit" per Podemos a l'ONU, "en dubte" per ocultar dades del seu passat professional

Pedro Arrojo, l'home que Podem va col·locar a l'Organització de les Nacions Unides (ONU) com a relator va ser denunciat abans d'arribar al seu actual lloc per mantenir una presumpta relació directa amb els que han estat assenyalats per dirigir el "genocidi de l'amiant ", en una denúncia interna davant la qual el partit morat va fer orelles sordes.





L'exdiputat de Podem, Pedro Arrojo /@EP





Així, el que va ser diputat de Podem al Congrés va ocultar dades de la seva trajectòria professional, a més de les connexions amb l'amiant, per aconseguir aquest lloc. De fet, la demanda davant de la Comissió de Drets i Garanties del partit morat es va produir només uns mesos abans que fos escollit diputat per la formació política.





Sembla que a l'abril de 2015 Francisco Puche i llavors representant legal de Podem, va alertar la Comissió de Drets i Garanties de la formació morada que durant més de deu anys, Arrojo havia estat soci-líder al nostre país de la Fundació Avina, una entitat fundada per Stephan Schmidheiny, magnat de l'amiant condemnat a 18 anys de presó "per un desastre ambiental dolós permanent" que va causar més de 3.000 morts per usar aquest material cancerigen.





Per a Puche, que com dèiem va ser qui va demandar, la connexió entre Arrojo i Schmidheiny no encaixava amb el Document Ètic sobre la defensa dels Drets Humans que requereix la formació morada per formar-ne part. Un document que deixa ben clar des de l'inici això mateix: “ La pertinença a Podem implica un compromís ètic amb els valors centrals de la iniciativa que hauran de subscriure totes les persones que hi vulguin participar”.





Per tant, Pedro Arrojo va haver de mentir i amagar aquesta part del seu passat si volia complir amb els requisits demanats per la formació al document que mostrem a continuació.





Document ètic del 2015 en vigor per les dates de la denúnica/ @Podem







A més d'això, des de La Razón assenyalen que la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, que havia estat creada per Pedro Arrojo mentre estava lligat també a la Fundació Avina, havia estat denunciada de manera pública per algunes associacions ecologistes després de rebre una suma de 100.000 euros d'Avina per consolidar l'oficina amb què comptava a Sud-amèrica.





El dedazo de Podem a l'ONU: Pedro Arrojo va ser designat com a relator especial malgrat el seu pas pel partit





Sobre això, Puche va assenyalar a la seva denúncia que "Avina amb Arrojo organitzabn al Brasil una gran trobada per a una Nova Cultura de l'Aigua a Amèrica Llatina, per segons ells, contribuir al desenvolupament sostenible d'Amèrica Llatina fomentant la construcció d'enllaços de confiança i aliances fructíferes entre líders socials i empresarials, i articulant agendes d'acció consensuades". D'altra banda, Puche ha indicat que l'exdiputat de Podem ha estat "de la mà i el finançament d'Avina, per diferents països llatinoamericans amb el mateix discurs".





Dit això, contrasta veure quin era el seu discurs sobre l'amiant quan era finançat per Avina i quin és ara, que ha estat anomenat Relator de les Nacions Unides: el mateix. Unes paraules que queden legitimades, a més, en veure que ha amagat molts anys de la seva carrera per obtenir aquest lloc a l'ONU, on és l'encarregat de fer que es compleixi el dret humà a l'aigua i el sanejament. Tot i que, segons el seu discurs, sembla tenir com a objectiu fer complicada la tasca que tothom accedeixi a l'aigua sanejada.





Extracte de la denúncia presentada davant Podem