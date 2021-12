“La Cubana”, premi honorífic dels Ateneus de Catalunya

La companyia teatral La Cubana, que va néixer al Casino Prado Suburense de Sitges i que ha aconseguit amb la màxima brillantor els seus 41 anys d'activitat professional, ha rebut el premi honorífic dels Ateneus de Catalunya, un guardó que es concedeix per primera vegada amb l'objectiu de donar valor a entitats, institucions o persones relacionades amb el món ateneístic que han destacat en la seva tasca a nivell comunitari, cívic, cultural o artístic.







La Cubana /@Pablo-Ignacio de Dalmases





Dentre les 85 candidatures de 65 entitats, els primers premis d'aquest any van ser en la categoria comunicació associativa, per a l' Associació Núria Social d'Olot, pel projecte "Comunicació de la dinamització sociocultural del Núria Social"; en creativitat artística, el Patronat de la Catequística de Figueres per “66 butaques: acció cultural”; i en foment de la participació, “La Nau Espacial”, un projecte cultural nascut a l'Associació El Trinquet de Centelles. Pel que fa a les categories amb un únic premiat, els guardonats han estat a la categoria “Jove, proposa!, el projecte “Comissió Lila”, instrument de gestió per treballar des d'una perspectiva de gènere, dels Lluïsos d'Horta de Barcelona; i a “Treball en xarxa”, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui pel projecte “Coobert, cooperativa d'habitatge”.





L'acte de lliurament va tenir lloc sota la carpa del Circ Raluy i va ser presentat pel Ring Master Aleix Gómez, havent ofert la companyia quatre números de l'espectacle “Vekante”: l'aeri de Kimberley i Jillian Giribaldi Raluy, la roda Cyr de Valentino Didone, l'equilibrisme amb escala de Steacy Raluy i l'actuació especial La Ploma de la pròpia directora de la companyia, Rosa Raluy.





Van estar presents a la gala els directors generals de Cultura Popular i Associacionisme Cultural i de Joventut, Adelaida Moya i Àlex Sastre; la regidora de l'Ajuntament de Barcelona Neus Munté, així com diputats i una àmplia representació de La Cubana amb el seu director, Jordi Milán, al capdavant. El president de la Federació d'Ateneus -entitat que agrupa 180 entitats culturals catalanes- Pep Morella, va aprofitar l'oportunitat per demanar: “que l'Estat reconegui el paper d'unes entitats que, més enllà de la inclinació ideològica, eren -i són- espais socioculturals on es promouen la llibertat individual i col·lectiva a través de l'educació, la difusió cultural, la solidaritat i la cooperació”.

