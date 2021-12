Catalunya rectifica: els contactes estrets vacunats no s'hauran d'aïllar

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon @ep





La Conselleria de Salut de la Generalitat ha rectificat aquest dimecres el protocol i les persones vacunades que siguin contactes estrets d'un cas positiu de la variant òmicron no necessitaran fer una quarantena domiciliària de 10 dies, informa en un comunicat el departament.





Ho ha fet després que la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) , en què estan representats el Govern i les comunitats autònomes, prengués aquesta decisió dimarts, encara que va aclarir que aquestes persones hauran de limitar les seves activitats fora de casa.





Així, el departament seguirà la recomanació estatal que es va aprovar ahir per evitar "més desconcert" entre la ciutadania i els professionals sanitaris, però ha demanat textualment a la Comissió rigor i que exposi els criteris científics que han motivat aquest canvi.





El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va informar divendres passat d'un canvi en el protocol que estipulava que els contactes estrets d'un cas positiu de Covid-19 havien de fer quarantena obligatòria malgrat tenir la pauta completa de vacunació davant l'auge de el cep òmicron, una mesura que entrava en vigor aquest dijous.





D'aquesta manera, l'Agència de Salut Pública de Catalunya ja està treballant en la modificació del protocol, que finalment no introduirà canvis quant a les quarantenes i, per tant, les persones correctament vacunades no han de fer una quarantena si han estat contactes estrets una persona positiva.