Setze experts analitzen personatges, fets i símbols polítics de la vida contemporània espanyola

El dia de la raça no va ser un invent del franquisme, sinó una cosa molt anterior, a Madrid hi va haver un carrer dedicat al 18 de juliol en plena guerra civil (encara que amb un significat diferent del que tindria després) i l'Himne de Reg mai no va ser institucionalitzat com l'oficial de la República. Heus aquí tres dades anecdòtiques si es vol, entre els centenars o milers que apareixen al “ Diccionari de símbols polítics i socials del segle XX espanyol ” (Aliança editorial). I és que la història contemporània espanyola ha donat lloc a un ampli ventall de referents simbòlics que han estat o són utilitzats amb dispar finalitat per persones d'un o altre signe, encara que moltes vegades amb escàs o nul coneixement del seu origen i veritable significat. Per tal d'aclarir conceptes i oferir materials fiables a les noves generacions que contemplen el passat amb la perspectiva del seu propi allunyament cronològic es van publicar sengles Diccionaris polítics i socials dedicats als segles XIX i XX que es complementen ara amb aquesta obra més ambiciosa encara que ha exigit una feina de quatre anys i en la qual, sota la codirecció de Juan Francisco Fuentes i Juan Carlos Rueda, han intervingut de setze experts.









Tal com indiquen aquests codirectors, s'ha tractat d'evitar la “a rtificiosa separació entre els conceptes polítics, com categories analítiques i discursives i les imatges que els donen forma per socialitzar-los, exalçar-los o combatre'ls, segons els casos” i s'ha atès a alhora a la “necessitat de detectar discontinuïtats i alteracions semàntiques que han registrat els símbols al llarg del seu recorregut… (lo) que obliga a rastrejar acuradament els girs i discontinuïtats en l'evolució de tal símbol o, de vegades, a rastrejar fins i tot en el seu veritable origen, on va poder comptar amb un significat diferent d'aquell pel qual acabaria sent conegut”.







En conseqüència, el volum acull una àmplia panòplia de textos entre els quals s'inclouen dates amb significat històric significatiu (1 de maig, 11-M, 12 d'octubre, 14 d'abril, 18 de juliol, 23-F, l'any 98…), nombrosos conceptes polítics (anarquisme, pàtria, poble, clericalisme/anticlericalisme, democràcia, feixisme, comunisme, joventut llibertat, monarquia, república, modernitat, reconciliació, hispanitat…) o socials (classe mitjana, feminisme, regeneració…), països ( Espanya, Rússia…), fets històrics (matances d'Atocha i Paracuellos, Guadarrama, transició, terrorisme…), mites (milió de morts, plaça d'Orient, Cinquena columna, No passaran, jueu…), actituds polítiques (antifranquisme, búnquer…) ), institucions (NODE, maçoneria, Secció Femenina…), personalitats (José Antonio, Pasionaria, Caudillo…), aspectes populars o simbòlics (espanyolada, tabac, toros, Porta del Sol, el color negre…) i nombrosa iconografia (banderes bi i tricolor, himnes de Reg o nacional, Cara al sol, braç o puny enlaire, avui i martell, jou i fletxes, senyera/estelada, ikurriña, Víctor…), i fins i tot referents tan curiosos, però no per això menys significatius, com la lletra Ñ.





Cada article és, en realitat, un tema en si mateix, per això el lector pot passar d'un a un altre de forma aleatòria i sense respectar necessàriament l'ordre establert que segueix un criteri alfabètic. Les explicacions són molt rigoroses i en el seu desenvolupament és perceptible la utilització de documentació gràfica (cartells i propaganda política) i hemerogràfica (periòdics i revistes de l'època), cosa que en fa la lectura no només molt informativa sinó, alhora, entretinguda. Si se'ns permet un però, diríem que hagués estat un complement necessari alguns gràfics dels símbols referits, cosa que en aquesta ocasió no ha estat lamentablement el cas.