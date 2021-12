Detinguda una dona acusada de matar cops de martell el seu marit

Guàrdia Civil @ep





Agents de la Guàrdia Civil han detingut aquest dimecres una dona per la seva presumpta implicació en la mort a cops de martell del seu marit a la localitat valenciana de Bétera, segons ha pogut saber de fonts coneixedores de la investigació.





La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de les investigacions del succés, que va tenir lloc aquest dimecres al matí. A les 12.00 hores s'estava aixecant el cadàver.





Cap a les 10.15 hores, ha entrat un avís al telèfon d'Emergències 112 on s'informava d'un possible homicidi a Bétera i que hi havia un home sagnant de manera abundant, al carrer San Francisco, segons ha pogut saber Europa Press. Un metge d'Atenció Primària desplaçat al lloc només ha pogut confirmar la mort de la víctima.