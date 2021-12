El Suprem anul·la una multa d'Hisenda de 2,1 milions d'euros a Gerard Piqué

Gerard Piqué @ep





El Tribunal Suprem ha donat la raó al futbolista Gerard Piqué i ha anul·lat la multa de 2,1 milions d'euros que li va imposar Hisenda en concloure que les cotitzacions abonades pel jugador a la Seguretat Social britànica mentre jugava al Manchester United es poden considerar com "despesa deduïble" de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) .





En una sentència de 15 de desembre recollida per Europa Press, la Sala Contenciosa Administrativa ha estimat el recurs de cassació formulat per Piqué contra una sentència de l'Audiència Nacional sobre una resolució del Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC) que havia estimat parcialment una reclamació del jugador.





El futbolista havia presentat queixa contra un acord de liquidació tributària dictat per la Dependència Regional d'Inspecció de la Delegació Especial de Catalunya per l'IRPF dels anys 2008, 2009 i 2010, així com les sancions imposades d'1,4 milions d'euros i 678.012 euros.





"Les cotitzacions pagades a la Seguretat Social --o entitats gestores de les assegurances socials-- en un altre Estat de la Unió Europea, quan aquestes siguin obligatòries per als treballadors, s'han de considerar com a despesa deduïble dels rendiments del treball a l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques”, han conclòs els magistrats.