El municipalisme català rebutja el projecte de contracte programa de Serveis Socials del Govern

La presidenta de la FMC, Olga Arnau /@EP





La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) ha rebutjat la proposta del nou Contracte Programa de Serveis Socials 2022-2025 de la Generalitat perquè considera que “no és el que necessita el municipalisme en aquests moments” .





Ho ha comunicat la presidenta de l'FMC, Olga Arnau, en una carta que ha fet pública la tinenta d'alcalde de Drets Socials de Barcelona, Laura Pérez, en un tuit recollit per Europa Press aquest dimecres, quan estava previst que se signés el contracte entre la Conselleria de Serveis Socials, lAssociació Catalana de Municipis (ACM) i la FMC.





Tot i així, Arnau ha explicat que no signar el contracte programa no significa “en cap cas una porta tancada, sinó al contrari”, ja que la FMC s'ha posat a disposició de la Conselleria per continuar negociant i aconseguir un contracte programa que aporti solucions a les dificultats que pateixen els ajuntaments i els consells comarcals, ha dit.





Han lamentat que durant la negociació se'ls va avançar una "gran injecció de recursos que finalment no s'han materialitzat" i han assenyalat que hi ha esculls importants que no han pogut salvar durant la negociació i que dificulten apreciar bondats d'aquest contracte, en les paraules.





"Com a entitat municipalista, reivindiquem, defensem i exigim un finançament adequat que permeti oferir uns serveis socials adequats i actualitzat a les necessitats de la ciutadania que atenem als nostres pobles i ciutats", ha defensat.





Pérez ha subratllat que la proposta de la Conselleria de Drets Socials de finançament als ens locals ha d'estar a l'alçada del moment de crisi social i ha assegurat que continuaran treballant per a un “bon acord”.