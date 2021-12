Desaparegudes unes cent persones per un lliscament de terra en una mina de jade a Myanmar

Mina de jade a Birmània @ep





Al voltant de cent persones han estat donades per desaparegudes a causa d'un lliscament de terra registrat aquest dimecres en una mina de jade a la localitat birmana d'Hpakant , situada al nord del país, segons les primeres informacions facilitades pels mitjans locals.





Un resident a la zona ha detallat en declaracions a l'emissora birmana Democratic Voice of Burma que el succés ha tingut lloc cap a les 4.30 hores (hora local) i ha ressaltat que els treballs de cerca i rescat han estat iniciats per la població davant absència d'equips d'emergència.





El succés ha tingut lloc tot just uns dies després que deu persones més fossin donades per desaparegudes després que un camió de transport fos sepultat per un altre esfondrament en aquesta mateixa zona del país asiàtic.





Les autoritats birmanes van prohibir la mineria de jade a Hpakant a causa d'una sèrie d'accidents mortals durant els darrers anys, inclosa la mort de més de 160 miners per un lliscament de terra en una mina a aquesta ciutat.





Els lliscaments de terra són un fenomen força comú a Hpakant. El 2015, un desprendiment va acabar amb la vida de 115 persones en aquesta mateixa regió. Molts treballadors migrants a la regió d'Hpakant guanyen diners recollint grans roques descartades pels miners per intentar trobar-hi pedres de jade.