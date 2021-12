El plasma de pacients que van superar el Covid-19 és immune a les variants i frena un 50% les hospitalitzacions

La Johns Hopkins Medicine i la Johns Hopkins Bloomberg School of Publich Health dels Estats Units han realitzat un assaig clínic després del qual han conclòs que fer servir plasma de persones que han superat el Covid-19 podria ser útil per tractar els nous pacients i evitar amb això les hospitalitzacions .





Plasma de persones hiperimmunes al Covid-19 /@EP





Els resultats d'aquest estudi, que encara no ha estat revisat per parells, ha aportat proves sòlides que en donarien suport a la conclusió. Segons indiquen aquests investigadors, el plasma de les persones convalescents va disminuir a la meitat la necessitat d'hospitalització dels pacients que es van tractar de manera ambulatòria amb el plasma.





"Com que el panorama canviant i sovint imprevisible de la pandèmia de COVID-19 exigeix múltiples opcions de tractament, el nostre estudi aporta proves sòlides que el plasma convalescent ric en anticossos hauria de formar part de l'arsenal dels pacients externs" , apunta el coautor del estudi, el doctor David Sullivan.





L'estudi en qüestió es va dur a terme durant més d'un any, en concret des de juny de 2020 fins a octubre de 2021. Durant aquest període de temps, els investigadors van tractar amb plasma amb anticossos contra el SARS-CoV-2 o amb plasma de control de placebo a 1.181 persones, a qui se'ls va administrar un o altre de forma aleatòria.





Totes aquestes persones eren més grans i havien donat positiu a Covid-19 en una prova diagnòstica en els vuit dies previs a la transfusió de plasma. Per avaluar els resultats, els investigadors van decidir que serien satisfactoris si els pacients no havien requerit hospitalització els 28 dies posteriors a rebre el tractament.





Així, van veure que 17 dels 592 pacients que van rebre el plasma de convalescència van necessitar hospitalització durant les quatre setmanes posteriors a la transfusió, fet que suposa un 2,9% del total. Per part seva, 37 dels 589 pacients que van rebre plasma de control amb placebo van ingressar en un centre hospitalari, cosa que es tradueix al 6,3%. Així, el risc relatiu va ser del 54%.





"Com que l'administració precoç de plasma convalescent de SARS-CoV-2 redueix les hospitalitzacions ambulatòries en més d'un 50%, les nostres troballes suggereixen que es tracta d'un altre tractament eficaç per a la COVID-19, els avantatges del qual són el baix cost, àmplia disponibilitat i la ràpida resistència al SARS-CoV-2 en evolució”, detalla la coautora de l'estudi, la doctora Kelly Gebo.











A això, el doctor Sullivan afegeix que el plasma de convalescència és l'única teràpia d'anticossos que "es manté al dia amb les variants del SARS-CoV-2". I és que tal com s'ha demostrat, l'eficàcia de les vacunes disminueix amb l'aparició de les noves variants, especialment amb l'Òmicron atesa la seva gran quantitat de mutacions pel que fa al virus original de Wuhan. No obstant, no passa el mateix amb el plasma, ja que sempre hi haurà persones contagiades amb totes les variants disposades a donar-lo.